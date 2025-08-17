x

Luis Díaz, en el podio de los futbolistas colombianos más ganadores de la historia: ¿quién es el más ganador?

Ha alcanzado 15 trofeos, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más laureados de la historia. Se acerca a récord de James.

  Luis Díaz llegó al Bayern de Múnich como el jugador más costoso del club en el periodo de transferencias y ya comienza a responder a esa inversión con un gol y un título en su primer partido oficial. FOTO getty
    Luis Díaz llegó al Bayern de Múnich como el jugador más costoso del club en el periodo de transferencias y ya comienza a responder a esa inversión con un gol y un título en su primer partido oficial. FOTO getty
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 38 minutos
bookmark

El delantero colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, de 28 años, celebró el sábado su primera conquista con el Bayern Múnich, tras imponerse 1-2 como visitante ante el Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania. El guajiro no solo levantó el trofeo, sino que fue protagonista directo del triunfo, al marcar el segundo gol de su equipo con un certero golpe de cabeza al minuto 77, desatando la euforia de sus compañeros y confirmando su impacto inmediato en el fútbol alemán.

Apenas tres semanas después de haber sido presentado como nuevo jugador del Bayern, Díaz suma un título más a su exitosa y prolífica carrera profesional, alcanzando ya 15 coronas en diez años como futbolista de Primera División.

Su camino como campeón comenzó en Colombia con el Junior de Barranquilla, donde entre 2016 y 2019 levantó cinco trofeos: dos títulos de liga (2018-II y 2019-I), una Copa Colombia (2017) y una Superliga (2019). Luego, su paso por Europa lo llevó al FC Porto, con el que ganó siete títulos, incluyendo dos ligas (2020 y 2022), dos Copas de Portugal, una Supercopa y la destacada presencia en competencias europeas.

En 2022 llegó al Liverpool, donde sumó cuatro títulos más: la FA Cup, la Copa de la Liga en dos ocasiones, la Community Shield y finalmente la Premier League en la temporada 2024-2025, antes de su traspaso al gigante bávaro. Su primera conquista con el Bayern es la Supercopa de Alemania, que ahora integra su colección personal de logros.

Con esta nueva estrella, Luis Díaz se une a un grupo selecto de futbolistas colombianos con al menos 15 títulos en su haber. Sin embargo, el máximo referente en este aspecto sigue siendo James Rodríguez, quien a sus 34 años continúa liderando el ranking con 25 títulos profesionales.

James ha construido una carrera repleta de éxitos en clubes como Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros, ganando todo tipo de competencias: desde la Champions League hasta ligas locales y torneos continentales. Su palmarés incluye títulos en Sudamérica, Europa y, ahora también, en Brasil, consolidándolo como el colombiano más laureado de todos los tiempos.

El listado de los colombianos más ganadores refleja la diversidad de trayectorias. Además de James y Díaz, nombres como Mateus Uribe (18 títulos), Sergio Otálvaro, Alexis Henríquez e Iván Ramiro Córdoba (todos con 17), y otros históricos como Macnelly Torres, Fabián Vargas, Wilmar Barrios y Juan Guillermo Cuadrado, demuestran el impacto que los futbolistas nacionales han tenido en múltiples ligas alrededor del mundo.

Este ranking también incluye figuras menos mediáticas pero altamente exitosas, como Éder Álvarez Balanta, David Ospina, Teófilo Gutiérrez y Stefan Medina, todos con 15 trofeos, igualando a Luis Díaz en cantidad, aunque con trayectorias distintas en clubes y competencias.

La carrera de Díaz, sin embargo, tiene una particularidad: ha sabido adaptarse rápidamente a cada nuevo entorno y ser decisivo. Su debut goleador en una final con el Bayern Múnich es prueba de ello, y todo indica que su historia en Alemania apenas comienza.

Con el horizonte aún abierto, la pregunta no es si Luis Díaz alcanzará a James en títulos, sino cuándo. Por ahora, lo cierto es que el guajiro sigue ampliando su leyenda, sumando goles, trofeos y páginas doradas al libro del fútbol colombiano.

