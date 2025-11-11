Orlando Berrío dice que “Luis Díaz tendría que estar compitiendo por el Balón de Oro”; estos serían sus méritos

Cuando parece que al guajiro no le podría ir mejor, él se las inventa para convertir jugadas en hazañas casi físicamente imposibles. Luis Díaz vive un presente increíble en el Bayern Múnich, y su más reciente gol ante Unión Berlín ha desatado toda una ola de admiración y reconocimiento, hasta el punto de mencionar que podría ser actualmente el mejor futbolista colombiano, y el mejor extremo izquierdo del mundo.
El exfutbolista Orlando Berrío visitó las instalaciones de El Colombiano, y en charla con Línea de Gol lanzó un dardo en entrevista a propósito del tema. Para él, Luis Díaz reúne méritos deportivos suficientes para pelear por el Balón de Oro. ¿Qué hay de cierto detrás de esta afirmación? Le contamos por qué su rendimiento respalda la discusión y qué dicen las voces del viejo continente.