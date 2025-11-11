Orlando Berrío dice que “Luis Díaz tendría que estar compitiendo por el Balón de Oro”; estos serían sus méritos

Cuando parece que al guajiro no le podría ir mejor, él se las inventa para convertir jugadas en hazañas casi físicamente imposibles. Luis Díaz vive un presente increíble en el Bayern Múnich, y su más reciente gol ante Unión Berlín ha desatado toda una ola de admiración y reconocimiento, hasta el punto de mencionar que podría ser actualmente el mejor futbolista colombiano, y el mejor extremo izquierdo del mundo. El exfutbolista Orlando Berrío visitó las instalaciones de El Colombiano, y en charla con Línea de Gol lanzó un dardo en entrevista a propósito del tema. Para él, Luis Díaz reúne méritos deportivos suficientes para pelear por el Balón de Oro. ¿Qué hay de cierto detrás de esta afirmación? Le contamos por qué su rendimiento respalda la discusión y qué dicen las voces del viejo continente.

Durante la charla en Línea de Gol, Orlando Berrío habló sobre el presente del fútbol colombiano, especialmente del brillante momento que atraviesa Luis Díaz. En su intervención defendió que Lucho merece ser considerado entre los mejores del planeta y lo ubicó como el referente que la Selección Colombia necesita para volver a soñar con títulos. Aunque para muchos puede ser exagerado, la afirmación del campeón de Copa Libertadores, nos sirve para revisar con números y testimonios, si el extremo guajiro está en condiciones reales de asomar su nombre en la conversación del Balón de Oro.

Los números de Luis Díaz que lo podrían nominar al Balón de Oro

Durante la campaña 2024-25, Díaz firmó su mejor registro goleador en un club: 17 goles en todas las competencias, y que fueron determinantes en la consecución del título de Liga con los reds. En su paso por Liverpool (enero 2022- julio 2025) acumuló, 148 apariciones, 41 goles y 23 asistencias. Además de los goles anotados, su rendimiento lo sitúa entre los extremos con mayor impacto ofensivo en las grandes ligas europeas. Su paso por el Bayern lo ha catapultado indiscutiblemente, donde ha tenido actuaciones decisivas, como el doblete reciente frente al PSG por Champions League o el golazo que anotó frente a Unión Berlín por la Bundesliga.

En lo que va de su temporada con el Bayern Múnich, Lucho ha acumulado 216 minutos, una media de 72 minutos por partido, y ha anotado 3 goles en Champions League y 6 en la Liga Alemana, con 4 asistencias. Sumando goles en la Copa de Alemania y DFL-Supercup, lucho acumula 11 anotaciones con el Bayern, y la temporada apenas está comenzando. Sin embargo, los goles no son lo único relevante al momento de elegir los nominados al gran galardón. Aspectos como versatilidad, asociación durante el juego y liderazgo en el campo también influyen al momento de la votación, y Luis Díaz ha demostrado más que eso.

Luis Díaz: el futbolista colombiano más completo del momento

Luis Díaz ha demostrado que no es solo un goleador de banda; su versatilidad le permite jugar como extremo izquierdo clásico, como interior de perfil cambiado y ocasionalmente funciona a las mil maravillas como central o por derecha. Esa polivalencia se tradujo en partidos específicos donde Lucho fue determinante en su movilidad y llegada. Uno de ellos fue el doblete en Old Trafford en 2024 (triunfo 3-0 sobre Manchester United) y su hat-trick en Champions sobre el Bayer Leverkusen, ambos vistiendo la camiseta del Liverpool. En Bayern no ha sido diferente. Díaz se ha acoplado maravillosamente con Harry Kane y mediante el ajuste táctico y los desmarques en el espacio, su papel ha sido fundamental para el éxito del club alemán. Esa capacidad de adaptarse a diferentes posiciones y estilos de juego, lo vuele valioso para un jurado que premia el impacto del jugador en distintos contextos.

¿Qué dice la prensa internacional sobre Luis Díaz?

La prensa alemana y los portales especializados en Bayern, han seguido la adaptación de Lucho desde cerca. Los elogios siempre parten desde la rápida adaptación que tuvo el colombiano en el fútbol alemán y sus buenas estadísticas en su primera temporada, algo que no sucede muy a menudo. En partidos recientes de la Champions, especialmente frente al PSG el pasado 4 de noviembre, Reuters cubrió la actuación de Díaz como figura del partido, con dos goles antes de ser expulsado. La crónica resalta tanto su capacidad para definir en competiciones de alto calibre, como su incidencia directa en resultados, algo que cuenta mucho ante los votantes.