Luis Díaz anotó el tercer gol más rápido en la historia del Bayern Munich: así fue su tanto contra Frankfurt

En 14 segundos, el colombiano Luis Díaz puso a celebrar este sábado 4 de octubre a los hinchas del Bayern Munich.

Trascurría ese tiempo de partido cuando el colombiano, tras asistencia del alemán Serge Gnabry, anotó el primer gol del compromiso correspondiente a la quinta fecha de la Bundesliga contra el Frankfurt.

El guajiro debutó el pasado 2 de agosto con el cuadro bávaro pero ya impresiona con su gran rendimiento. Tras su nueva anotación, Lucho convirtió el tercer gol más rápido del club en toda la historia de la Bundesliga.

Su gol, conseguida ante el Eintracht Frankfurt, lo coloca en un listado de récords que hasta ahora solo compartían dos leyendas del equipo bávaro.

El registro más veloz lo mantiene Giovane Élber, quien en 1998 anotó frente al Hamburgo a los 11 segundos, seguido por Lothar Matthäus, autor de un gol a los 13 segundos contra el Borussia Mönchengladbach en 1986.

En la tercera casilla ahora figura Díaz y en la cuarta Jamal Musiala, quien en 2024 convirtió a los 15 segundos frente al Kiel.