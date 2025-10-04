x

Luis Díaz anotó el tercer gol más rápido en la historia del Bayern Munich: así fue su tanto contra Frankfurt

El atacante colombiano Luis Díaz abrió el marcador, cuando iban solo 14 segundos, en el juego entre el Bayern Munich ante el Frankfurt. ¿Cómo quedó el marcador?

  • Luis Díaz, figura con el Bayern Munich de Alemania. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 44 minutos
bookmark

En 14 segundos, el colombiano Luis Díaz puso a celebrar este sábado 4 de octubre a los hinchas del Bayern Munich.

Trascurría ese tiempo de partido cuando el colombiano, tras asistencia del alemán Serge Gnabry, anotó el primer gol del compromiso correspondiente a la quinta fecha de la Bundesliga contra el Frankfurt.

El guajiro debutó el pasado 2 de agosto con el cuadro bávaro pero ya impresiona con su gran rendimiento. Tras su nueva anotación, Lucho convirtió el tercer gol más rápido del club en toda la historia de la Bundesliga.

Su gol, conseguida ante el Eintracht Frankfurt, lo coloca en un listado de récords que hasta ahora solo compartían dos leyendas del equipo bávaro.

El registro más veloz lo mantiene Giovane Élber, quien en 1998 anotó frente al Hamburgo a los 11 segundos, seguido por Lothar Matthäus, autor de un gol a los 13 segundos contra el Borussia Mönchengladbach en 1986.

En la tercera casilla ahora figura Díaz y en la cuarta Jamal Musiala, quien en 2024 convirtió a los 15 segundos frente al Kiel.

¿Cuántos goles ha anotado Lucho Díaz en el Bayer Munich?

Lucho ya suma cuatro goles en su sexto partido en el torneo germano. Antes le convirtió a RB Leipzig, FC Augsburg y Hamburgo.

Con su nueva anotación, reafirmó su impacto inmediato en la plantilla bávara. Este sábado asistió de paso a su compañero Harry Keane para el segundo lugar del compromiso, al minuto 27.

Esta semana, en la segunda fecha de la Champions League contra el Pafos FC, solo jugó 45 minutos en la goleada 5-1 como visitantes contra ese equipo de Chipre.

Su entrenador, el exfutbolista belga Vincent Kompany, buscaba darle descanso al criollo para el duelo frente a Frankfurt, ante el cual ya es la gran figura.

Díaz hace parte del grupo de convocados por el entrenador de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, para los duelos amistosos del presente mes ante México (día 11) y Canadá (14).

