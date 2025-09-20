Con Luis Díaz, Bayern sigue imparable en Alemania: defendió invicto ante Hoffenheim

El Bayern de Múnich, con el colombiano Luis Díaz los 90 minutos en cancha, se impuso este sábado en la cancha del Hoffenheim (1-4) con un triplete de Harry Kane, lo que supuso una cuarta victoria en otros tantos partidos en la Bundesliga.

Los hombres de Vincent Kompany suman así 12 puntos de 12 posibles en este inicio de temporada, y tienen asegurado pasar la semana en solitario en lo alto de la tabla.

Díaz, que recibió tarjeta amarilla tuuvo 27 pases buenos de 34, además por poco anota pero el balón pegó el travesaño.

A la espera de la visita del Colonia al Leipzig el sábado, y del partido del Borussia Dortmund el domingo ante el Wolfsburgo, los muniqueses cuentan con cinco puntos de ventaja sobre sus tres inmediatos perseguidores; el BVB, el Colonia y el St. Pauli (que perdió 2-0 el viernes en Stuttgart).

Los tres primeros goles del gigante bávaro fueron obra del delantero inglés Harry Kane (44, 48, 77), que venía de marcar otros dos goles el miércoles en Champions ante el Chelsea.