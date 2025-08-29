x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Los futbolistas colombianos que tendrán acción este fin de semana en principales ligas del mundo

Luis Díaz saldrá por más alegrías con el Bayern. El atacante lidera la lista de representantes nacionales que esperan ser protagonistas con sus diferentes equipos.

  • Luis Díaz, entre las figuras del Bayern Munich. FOTO X-BAYERN
    Luis Díaz, entre las figuras del Bayern Munich. FOTO X-BAYERN
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Antes de concentrarse con la Selección Colombia de cara a la doble fecha por Eliminatorias al Mundial contra Bolivia y Venezuela, el atacante Luis Díaz espera tener este sábado (11:30 p.m.) otra buena presentación con su nuevo club, el Bayern de Múnich, en el que tuvo una gran adaptación y ya es figura gracias a sus capacidades técnicas.

Díaz no estuvo tan eficaz en su último encuentro al errar varias opciones de gol. Sin embargo, tiene total respaldo de compañeros y cuerpo técnico, liderado por el belga Vincent Kompany.

Lea: “Se le respeta hoy por lo que ha hecho”: Davinson Sánchez defendió y destacó el trabajo de la Selección Colombia

En ese reciente duelo, en que se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, Bayern ganó 3-2, en tiempo de descuento, al Wehen Wiesbaden, de la tercera categoría.

Ahora, por la Bundesliga, en la que goleó en la primera jornada 6-0 contra el RB Leipzig, se medirá como visitante frente al Augsburgo, que viene de vencer 1-3 al Friburgo.

Cabe recordar que Díaz ha tenido una buena conexión con sus compañeros, entre ellos el inglés Harry Kane.

En la Supercopa de Alemania a mediados de agosto cada uno marcó un tanto para que el Bayern ganara el trofeo por 2-1 ante el Stuttgart; mientras que en el comienzo de la Bundesliga, Kane anotó tres tantos, y Lucho Díaz otro, además brindar dos asistencias.

Otros colombianos esperan ser protagonistas en otras ligas del mundo este fin de semana.

En México y por la séptima fecha, el Club León, de James Rodríguez, Daniel Arcila y Stiven Barreiro, juega este sábado Querétaro (6:00 p.m.); Cruz Azul, con Kevin Mier y Willer Ditta, visita a Chivas de Guadalajara (8:07 p.m.); América, de Cristian Borja, recibe al Pachuca, de Luis Quiñones (10:05 p.m.).

En España, Girona, de Jhon Solís y Yáser Asprilla, juega de local ante el Sevilla (12:30 p.m.); y Mallorca, de Johan Mojica, desafiará al Real Madrid (2:30 p.m.). El domingo, Betis, con Juan Camilo Hernández, juega ante Bilbao (12:00 m.)

En Inglaterra, este sábado, Wolverhampton, de Yerson Mosquera y Jhon Arias, se mide al Everton (9:00 a.m.). El domingo, Crystal Palace, de Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, compite ante Aston Villa (1:00 p.m.).

En Italia, Bolonia, de Jhon Lucumí, enfrenta en la jornada sabatina al Como (11:30 a.m.); Cagliari, de Yerry Mina, visita al Napoli (1:45 p.m.); y el Pisa, de Juan Guillermo Cuadrado, rivaliza con Roma, de Devis Vásquez (1:45 p.m.).

En Turquía; Galatasaray, de Dávinson Sánchez, juega ante el Çaykur Rizespor (1:30 p.m); Argentina, este sábado, Independiente Rivadavia, de Sebastián Villa, será local ante Argentinos Juniors (3:00 p.m.); mientras que en Brasil, Cruzeiro, de Luis Sinisterra, se mide al Sao Paulo (7:00 p.m.).

El domingo, en Portugal, Benfica, de Richard Ríos, visita al Futebol Clube de Alverca (12:00 m.).

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida