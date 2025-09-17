No solo ataca: Luis Díaz demostró en debut de Champions con Bayern Múnich que llegó a la madurez futbolística

Hubo quienes decían que solo sabía atacar, que lo suyo era recibir el balón de la mitad de la cancha hacia adelante para correr, a toda velocidad, buscan el área del rival. Decían que le costaba bajar a defender, ayudar a sus compañeros en esa faceta. Pero en su debut en Champions con el Bayern Múnich alemán, el extremo guajiro Luis Díaz demostró lo contrario. El futbolista colombiano (28 años), por quien el elenco bávaro pagó 75 millones de euros al Liverpool para quedarse con su ficha, fue uno de los hombres fundamentales en la victoria 3-1 de su equipo ante el Chelsea inglés.

No solo por lo que aportó en ataque, donde siempre es fundamental. Sobre todo por la labor que cumplió en defensa. Díaz no jugó todo el tiempo atrás. Sin embargo, el entrenador Vicent Kompany lo convenció –y preparó físicamente–, para empezar a defender desde su propia zona de ataque haciendo presiones altas. Así fue como el Bayern Múnich ahogó al equipo alemán en un partido donde fue superior a su rival. Díaz tuvo un rol protagónico. En el tercer gol del cuadro alemán, anotado por el delantero inglés Harry Kane, Lucho tuvo un rol fundamental. La presión que ejerció sobre un rival llevó a que este se equivocara y la pelota terminara en los pies del goleador del equipo rojo.

¿Cómo fue el aporte de Luis Díaz en defensa?

Cuando Kane marcó su segundo gol de la noche (antes había anotado de penalti), Luis Díaz fue la primera persona que lo abrazó. Con su sonrisa de siempre, que el delantero inglés, por lo general serio, le devolvió como un espejo, demostró la sincronía, la química, que tiene con sus compañeros.

Lo mismo ocurrió cuando el técnico Kompany le pidió que jugara un poco más cerca del área propia después del minuto 51, cuando sacó de la cancha a Josip Stanisic, que jugaba de lateral por izquierda, y envió al campo al canadiense Sacha Boey, quien cumple la función de lateral derecho.

Eso obligó a que Konrad Laimer, quien ocupaba esa posición, fuera a cubrir, con perfil cambiado, la banda izquierda por la que estaba Díaz. Durante varias ocasiones el futbolista colombiano cortó acciones de ataque del Chelsea de Inglaterra: algunas de cabeza, otras con cierres, unas más golpeando a los rivales con faltas “tácticas”.