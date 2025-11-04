Video | Luis Díaz marcó doblete ante PSG y se convirtió en el colombiano que más goles ha marcado en Champions

Cuando Luis Díaz llegó al Bayern Múnich de Alemania, muchas personas dudaron de que fuera una buena decisión. Algunos argumentaban que era un retroceso porque salía del Liverpool, vigente campeón de la Liga Premier de Inglaterra, la mejor del mundo. Otros más pensaban que, por ser un hombre Caribe, alegre, no se adaptaría al estilo de vida sobrio, frío, de los alemanes y a su fútbol exigente, tanto en lo físico como en lo táctico.

Sin embargo, el extremo colombiano ha demostrado, con su buen rendimiento, que el Bayern Múnich es su lugar en el mundo. Díaz llevó su alegría al elenco bávaro y los compañeros lo han agradecido. Harry Kane ha manifestado que tiene mucha habilidad y entrena con entereza. Joshua Kimich manifestó que su alegría los contagiaba, le ayudaba a jugar mejor.

Luis Díaz ha respondido con goles en momentos importantes. En el partido ante PSG, vigente campeón de la Liga de Campeones, Díaz ha brillado. El extremo guajiro ha anotado los dos tantos con los que Bayern vence 2-0 al cuadro parisino. El primero fue cuando iban 3 minutos. El segundo, a los 31, después de que le quitara una pelota a Marquinhos y definiera, silenciando al Parque de los Príncipes.