Video | Polémica en la Bundesliga: Luis Díaz celebró primer gol del Bayern contra Werder Bremen, pero se lo dan a un compañero

Hay algo de confusión. El delantero colombiano Luis Díaz celebró como suyo el primer gol del Bayern Múnich en el duelo ante Werder Bremen, válido por la quinta fecha de la Bundesliga de Alemania. Corría el minuto 22 del partido cuando el francés Olise envió un centro al área que Jonathan Tah tocó con el taco de su pie la pelota, con destino al arco.



El balón entró. Tah celebró. Luis Díaz, que estaba un poco más cerca del arco, también lo hizo. El extremo guajiro, uno de los fichajes más importantes para esta temporada del cuadro bávaro, levantó la mano después de que la pelota ingresó. Además, se acercó al delantero inglés Harry Kane señalándose el pecho, reclamando la anotación como suya.

Kane, quien tiene buena relación con el futbolista colombiano, le señaló a los compañeros del equipo que el gol lo había anotado Díaz. Al parecer, el futbolista criollo habría tocado la pelota con la rodilla de una de sus piernas, con lo que desvió el sentido que llevaba y terminó dentro del arco.

No obstante, la aplicación oficial de la Bundesliga de Alemania le dio la anotación a Jonathna Tah. Eso ha generado polémica. Sin embargo, de acuerdo con la reacción del futbolista colombiano, habría que esperar al informe final del juez central para saber a cuál de los jugadores le da la anotación.

En caso de concretarse la anotación a nombre de Díaz, sería la cuarta celebración de la figura criolla con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Hasta el momento, Lucho también ha participado con dos asistencias en los encuentros disputados. Entre tanto, el guajiro también celebró un gol en la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart en su primera presentación.



