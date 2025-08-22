x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Lucho está encendido: vea el golazo que marcó en debut en la Bundesliga con el Bayern Múnich

Este es el segundo tanto oficial del futbolista colombiano con el equipo alemán.

  • Luis Díaz tiene contrato con el Bayern Múnich hasta mediados de 2029. FOTO: GETTY
    Luis Díaz tiene contrato con el Bayern Múnich hasta mediados de 2029. FOTO: GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
bookmark

A punta de carisma se ganó el corazón de los futboleros alemanes. Luis Díaz, con su sonrisa, conquistó a los aficionados del Bayern Múnich desde que llegó a la ciudad, hace casi un mes. Ellos, siempre pasionales y exigentes, esperaban ver, en la cancha del Alianz Arena donde son locales, lo que habían observado en videos que hacía con el Liverpool inglés.

El jueves, vestido de bávaro, pero con un acordeón en la mano, Díaz se mostró inmerso en la cultura de su nuevo hogar. El viernes, al ritmo del género musical que creció escuchando, el futbolista colombiano, fichaje más costoso del Bayern esta temporada, solo necesitó media hora para anotar su primer gol en la Bundesliga de Alemania.

Díaz, cabello rizado aún con el tinte rubio que por lo general utiliza en vacaciones, anotó el segundo de los seis goles con los que el equipo bávaro venció a Leipzig en la primera jornada de la Liga alemana, una de las últimas “grandes” de Europa que empezó.

El guajiro, de 28 años y quien firmó contrato hasta junio del 2029 con el equipo rojo, marcó un golazo al minuto 32. Antes mostró varios destellos de su talento. Hizo amagues, enganches buscando espacios que le permitieran patear al arco de Gulasic, pero no los encontró. Sin embargo, su primera diana en el torneo teutón llegó después de una excelente jugada de asociación.

Hubo muchos toques. Empezó en la mitad de la cancha. La tocaron, rápido, Joshua Kimich, Gnabry, Olise, Harry Kane y la pelota llegó, dentro del área, a Lucho. El criollo, que venía en velocidad, controló el balón y pateó con fuerza a la parte de arriba del arco. La esférica pegó en el palo antes de entrar. Hizo el famoso “picabarra”. Díaz, emocionado, corrió hacia una de las esquinas del estadio bávaro, siempre imponente, para festejar.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Este fue el segundo gol de Díaz desde que llegó al equipo alemán. La primera llegó el fin de semana pasado en la final de la Superliga de Alemania ante el Stuttgart, en la que consiguió su primer título en el país donde espera consolidarse en la élite del fútbol mundial y ganar la primera Champions de su carrera.

Lucho, que jugó todo el partido, también dio una asistencia. El pase gol llegó en el quinto gol del elenco alemán, anotado por el delantero inglés Harry Kane, referente en ataque del Bayern y quien ha manifestado varias veces que se siente bien haciendo sociedad con el colombiano. Con esta victoria, los bávaros se consolidaron en la primera casilla de la tabla de posiciones de la Bundesliga, donde son vigentes campeones.

El próximo partido del Bayern será el miércoles 27 de agosto contra Wehen Wiesbaden por la primera ronda de la Copa de Alemania. En el encuentro, programado para la 1:45 p.m. (hora de nuestros países), se espera que Lucho, con su carisma, sonrisa y buen fútbol, se siga metiendo en el corazón de los futboleros alemanes.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida