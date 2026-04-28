Video | Con este golazo contra PSG en París, Luis Díaz se ratificó como el futbolista colombiano con más anotaciones en una edición de Champions

Luis Díaz sigue demostrando que es uno de los mejores extremos del mundo. El futbolista colombiano marcó un golazo en la semifinal de ida de la Champions League contra el PSG en París.

El guajiro anotó el cuarto gol de los alemanes, en un juego que, hasta el momento, va 5-4 en favor de los franceses.

El tanto de Díaz llegó al minuto 68, después de que dejara “parado” en un baldosa al defensa brasileño Marquinhos. Este fue el séptimo gol del futbolista colombiano en esta edición de la Liga de Campeones. Con esto, se ratificó como el jugador cafetero que más tantos ha hecho en una sola edición del torneo de clubes más importante del mundo.