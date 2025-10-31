Luis Díaz, el viejo tormento del Leverkusen, buscará brillar este sábado con el Bayern Múnich ante un rival conocido

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz se ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo bávaro. Este sábado 1 de noviembre, el colombiano volverá a encontrarse con un rival que lo conoce bien, el Bayer Leverkusen. El duelo, correspondiente a la novena fecha de la Bundesliga, se jugará en el Allianz Arena a las 11:30 a.m. (hora de Colombia) y se podrá ver en ESPN y Disney+. El reencuentro tiene un condimento especial. No solo porque el Leverkusen fue el equipo que durante las últimas temporadas logró incomodar al Bayern, sino porque Díaz ya les ha marcado en más de una ocasión. Este será un nuevo episodio en su rivalidad. Su historia frente al conjunto de los leones comenzó en Portugal, se prolongó en Inglaterra y ahora tendrá un nuevo capítulo en Alemania. Le contamos todos los detalles de las actuaciones de Lucho ante este rival.

Luis Díaz inauguró al Leverkusen con el Porto y el Liverpool

En 2020, cuando vestía la camiseta del Porto, Díaz enfrentó al Leverkusen en los dieciseisavos de final de la Europa League. A pesar de la eliminación del club portugués, el guajiro dejó su sello con un gol que mantuvo viva la ilusión en la ida. Cuatro años después, en la Champions League 2024-25, volvió a cruzarse con los alemanes, esta vez en Anfield. Con el Liverpool, bajo las órdenes de Arne Slot, fue protagonista absoluto. Marcó un triplete en apenas 30 minutos durante la segunda mitad, firmando una de sus noches más recordadas en Europa. Aquella vez, Díaz respondió al reto de ser el 9 con una actuación estelar. A los 60 minutos abrió el marcador tras una asistencia de Curtis Jones; luego, a los 82, amplió la ventaja con una definición precisa tras pase de Salah; y en tiempo de reposición selló el tercero cazando un rebote en el área. Fue su primer hat-trick como profesional y una muestra de su capacidad para decidir partidos grandes.

Luis Díaz y su racha goleadora con el Bayern Múnich

Hoy, con la camiseta del Bayern, el colombiano atraviesa un momento dulce. En 14 partidos oficiales con el club bávaro acumula 8 goles y 5 asistencias, siendo una de las piezas más productivas del esquema de Vincent Kompany. Su última aparición fue el pasado miércoles en la Copa de Alemania, donde anotó y asistió en la victoria 4-1 sobre el Colonia. Su adaptación ha sido inmediata y su aporte ofensivo, constante.