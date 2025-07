¿No está en venta? Liverpool rechazó jugosa oferta por Luis Díaz que llegó desde Alemania

El futbolista colombiano quedó relegado a la banca. De hecho, el entrenador no lo utilizó en su posición habitual, como extremo, sino de falso nueve en muchas oportunidades. Díaz se adaptó. Se ganó un puesto entre los titulares y fue importante para que el cuadro rojo fuera campeón.

Que el técnico no lo quería decían algunas versiones. Otras aseguraban que sí: Luis Díaz siempre ha sido considerado como una ficha clave en el Liverpool de Arne Slot. La duda surgió por la predilección que en algún momento el entrenador neerlandés mostró por su compatriota Cody Gakpo en algún momento de la temporada.

Pero no todo era color de rosas. El futbolista, uno de los mejores del plantel, no estaba conforme con su salario: era uno de los estelares que menos ganaba. Iniciaron las conversaciones para que le pagaran más, pero, hasta el momento, no se sabe más. Entonces inició el interés de clubes como Barcelona y Bayern Múnich de Alemania.