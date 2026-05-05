‘Los Luchos’ son los dos fichajes más rendidores de la temporada en Europa: esta ha sido su eficiencia

Los delanteros colombianos Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) encabezan el ranking de fichajes más influyentes de la temporada que está por terminar en las 10 principales Liga de Europa, según la página especializada Transfermarkt.

El estudio se basa en rendimiento deportivo, en el que sobresalen los partidos disputados, los goles anotados y las asistencias ofrecidas por los futbolistas. En el escalafón, Díaz aparece primero gracias a sus 47 participaciones en anotaciones en igual número de presencias con su club. El equipo alemán pagó 70 millones de euros por sus servicios al Liverpool, con grandes réditos.

El segundo lugar es para Suárez con 41 en 49 compromisos. Cabe recordar que el Sporting pagó a Almería 22,9 millones de euros por el samario. El podio lo completa el brasileño João Pedro, que solo llega a 29 aportes en los goles con Chelsea. Su compra al Brighton & Hove Albion fue por 63,7 millones de euros. Marco Asensio, Joaquín Panichelli y Hugo Ekitiké también aparecen en el escalafón, pero lejos de los dos colombianos.