¿Luis Díaz es el mejor extremo del fútbol mundial en la actualidad?

Cuando parece que a Luis Díaz no le podría ir mejor, él se las inventa para convertir jugadas en hazañas físicamente casi imposibles. Lucho vive un presente increíble en el Bayern Múnich, el gol que le anotó a Unión Berlín ha desatado toda una ola de admiración y reconocimiento, hasta el punto de mencionar que podría ser el mejor extremo izquierdo del mundo en este momento.
Lea: Todo un crack: el gol de Luis Díaz ante Unión Berlín y otros de antología del jugador colombiano
Además de sus goles, Díaz ha desarrollado en el equipo alemán un entendimiento del juego que no tenía antes. No solo ataca, función en la que es letal por su velocidad y habilidad individual, sino que se le ha visto cubriéndole la espalda al lateral que lo acompaña, defendiendo. Ha mejorado en definición, uno de los “peros” más grandes que había tenido en su carrera.
En los 17 juegos disputados con el cuadro bávaro, el guajiro ha marcado 11 goles, mientras que ha dado cinco asistencias. De esos tantos, seis han sido en los 10 duelos que ha jugado en la Bundesliga de Alemania, 3 en la Champions, uno en la Copa de ese país y otro en la Supercopa.