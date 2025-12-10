x

Video | Golazo de Luis Díaz fue elegido como el mejor del mes en la Bundesliga, ¿lo recuerda?

El tanto del colombiano fue en el duelo por la décima fecha de la Liga de Alemania ante Unión Berlín. Conozca el video del gol, las estadísticas que confirman el impacto de Díaz en Alemania y los reconocimientos que lo consolidan como figura clave de cara al Mundial 2026.

  Gol de Luis Díaz ante Unión Berlín fue elegido como el Mejor de la Bundesliga en noviembre. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 55 minutos
bookmark

Luis Díaz ha tenido un impacto más que positivo desde que llegó al Bayern Múnich. En 21 partidos ha marcado 12 goles y ha contribuido con 7 asistencias, para una participación directa en 19 anotaciones, según publicó One Football.

Le puede interesar: Luis Díaz, en el Top-15 de los 100 mejores jugadores del Mundial, según The New York Times

Recientemente, marcó un gol que le dio la vuelta al mundo frente al Unión Berlín por la fecha 10 de la Bundesliga. El Guajiro no renunció a un balón que parecía desbordarse, eludió a un rival y con un ángulo imposible envió la pelota al fondo del arco, desatando la locura entre sus compañeros y aficionados bávaros que no podían creer la factura del gol del colombiano.

Por esa genialidad, la Bundesliga le otorgó el premio al Mejor Gol del Mes de noviembre al colombiano, superando a otros 9 goles de gran factura que se registraron en la décima fecha.

“Luis Díaz ganó la competición con un espectacular disparo desde un ángulo cerrado. ¿Un pase filtrado con demasiada presión? ¡No hay problema para Luis Díaz! El colombiano se lanza, mantiene el balón en juego, supera a Janik Haberer y lo mete en la escuadra derecha desde un ángulo cerrado”, publicó la Bundesliga en su página web.

La Bundesliga ha entregado cuatro premios al mejor gol del mes. El Guajiro ya se ha llevado dos de esos, pues en el mes de agosto se quedó con el galardón luego de marcar uno en la goleada 6-0 al Leipzig en el estreno de la competición.

Son buenos días para el colombiano, que además recibió una reducción en la sanción en Champions League, y por ello, en las fechas de enero de 2026 ya podrá actuar con sus compañeros.

Además, el guajiro apareció en el top-15 de los 100 mejores jugadores del Mundial de 2026, según The New York Times. Todas estas noticias y reconocimientos se dan antes del cierre de año, y como preámbulo de lo que será el debut de Luis Díaz en un Mundial Fifa con la Selección Colombia bajo el mando de Néstor Lorenzo, ya que el delantero es uno de los inamovibles del argentino.

Siga leyendo: Confirmado: estos serán los rivales europeos de Colombia en la fecha de amistosos de marzo, previa al Mundial

