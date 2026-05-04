Luis Díaz desafía la ciencia y derrumba el mito del cansancio: ya suma 3.760 minutos y rinde más cuanto más juega

En el fútbol de alto nivel, la gestión de cargas físicas se ha convertido en un aspecto fundamental. Los preparadores físicos insisten en que los jugadores deben ser monitoreados constantemente para determinar si están en condiciones óptimas entre partido y partido. De ahí surge el debatido concepto de la rotación, una herramienta clave para evitar el desgaste y reducir el riesgo de lesiones en calendarios cada vez más exigentes.
Sin embargo, hay casos que desafían esa lógica. Uno de ellos es el de Luis Díaz, quien se ha convertido en la antítesis de ese principio: lejos de disminuir su rendimiento con el paso de los minutos acumulados, parece potenciarlo.