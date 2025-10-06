“Para mí Luis Díaz es una gran pérdida”: Sturridge sobre la salida del colombiano del Liverpool

Daniel Sturridge, exfutbolista y ahora comentarista, admite que la salida de Luis Díaz del Liverpool fue una pérdida para el club. FOTO: Getty

Bien dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde...y quién más que el Liverpool para reafirmarlo, que vive una temporada amarga y llora la ausencia de Luis Díaz. Aunque el nivel del guajiro nunca fue puesto en entredicho por su antiguo club, tampoco se esperaba un ascenso tan rápido como el que está teniendo en el equipo alemán, y el reemplazo por el que optaron los reds fue un desacierto. Le contamos de quién se trata.



Inesperadas fueron las recientes declaraciones de Daniel Sturridge, exjuador del Liverpool y actualmente comentarista deportivo, sobre la ausencia del colombiano en el equipo inglés. “Para mí, Luis Díaz es una gran pérdida. Si analizamos el Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que era él que presionaba a los tres delanteros”, afirmó Sturridge, añadiendo que, aunque el equipo aún tiene fichas importantes como Ekitik o Wirtz, estos se enfocan más en el ataque desde el juego individual y no le aportan tanta asociación como sí lo hacía Díaz.

Los lamentos también estuvieron influenciados por el más reciente reconocimiento a Díaz como jugador del partido en la victoria del Bayern Múnich sobre el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga (3-0). Lucho tuvo una noche de ensueño, anotando dos goles y siendo la figura indiscutible del encuentro.

¿Quién fue el reemplazo de Luis Díaz y cómo le está yendo?

El Liverpool no solo llora la salida de Luis Díaz, sino que el fichaje pensado como su reemplazo ha sido todo un fracaso. El futbolista alemán Florian Wirtz fue fichado por 150 millones de euros, pero sus números son fríos: 0 goles y una sola asistencia en 9 partidos. Aunque la temporada recién comienza, parece que Wirtz no termina de sentirse realmente cómodo, y la verdad, es que tiene una gran responsabilidad al tratar de igualar o mejorar el nivel que dejó el colombiano. Mientras tanto Díaz, ya registró 5 goles en 6 partidos jugados por la Bundesliga, y 4 asistencias; y está a la espera de contagiar su buena racha en la Champions League próximamente. El próximo juego del Bayern Múnich será el gran clásico ante el Borussia Dortmund, el sábado 18 de octubre a las 11:30 a.m., donde se espera que Lucho sea titular indiscutible. Mientras que en la Champions se enfrentarán a Brujas, el 22 de octubre a las 2:00 p.m. Le puede interesar: Fin de semana estelar de los futbolistas colombianos en el exterior: así fueron sus goles



