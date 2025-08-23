¿Luis Díaz puede ser el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos?

Por décadas, Colombia ha entregado talentos inolvidables al mundo del fútbol. Desde el arte y la visión de Carlos “El Pibe” Valderrama hasta la voracidad goleadora de Radamel Falcao García, pasando por la zurda prodigiosa de James Rodríguez, la potencia de Freddy Rincón y la magia irreverente de Faustino Asprilla, cada generación ha tenido a su referente. Hoy, con la camiseta 14 del Bayern Múnich en la espalda, Luis Díaz se perfila como el heredero de esa tradición y carga sobre sí la pregunta inevitable: ¿qué necesita para ser considerado el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano?
