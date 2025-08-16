Video | Luis Díaz debutó con gol, homenaje a Jota y título de la Supercopa con el Bayern de Múnich

El partido no fue sencillo para el exjugador del Liverpool. Lejos de un protagonismo vistoso, su rol fue táctico y sacrificado: apoyó en defensa, se mostró siempre como opción de salida y desgastó a la zaga rival con movimientos inteligentes. Terminó exhausto, pero fiel a su estilo, dejó todo en la cancha. Y la recompensa llegó en el minuto 76, cuando como un delantero nato de área se elevó y conectó un cabezazo imposible para el portero rival. Un gol que sellaba el 2-0 parcial, después de que Harry Kane abriera el marcador al minuto 17.

El estreno oficial de Luis Díaz con el Bayern de Múnich no pudo tener un guion más soñado: gol, título y una celebración que lo conecta con sus raíces y amistades. El guajiro levantó su primer trofeo con el gigante bávaro tras el triunfo 2-1 frente al Stuttgart en la Supercopa alemana, una noche en la que escribió la primera página dorada de su historia en Alemania.

El Stuttgart recortó distancias gracias a Jamie Leweling, pero no le alcanzó. El pitazo final confirmó la victoria bávara y, con ella, la primera celebración de Luis Díaz vestido de rojo.

La imagen de “Lucho” con una sonrisa amplia al recibir la medalla quedó grabada. No era solo un gol ni un título más: era el número 15 en su carrera profesional y la confirmación de que pisa fuerte desde su debut en Alemania. Además, el colombiano tuvo un detalle emotivo en la celebración: dedicó su gol a su amigo y excompañero Diogo Jota, imitando su festejo característico en señal de homenaje.

El cabezazo que silenció al Stuttgart también amplía una estadística especial en la trayectoria de Díaz: fue su tercer gol en una final de Supercopa. Lo hizo en 2019 con Junior frente al Tolima en Colombia, en 2020 con el Porto frente al Benfica en Portugal, y ahora con el Bayern en Alemania. Tres países, tres equipos y la misma capacidad para aparecer en los momentos determinantes.

Con este título, Díaz se convierte además en el cuarto colombiano en conquistar la Supercopa alemana, siguiendo los pasos de Adrián Ramos (Borussia Dortmund, 2014), James Rodríguez (Bayern, 2017 y 2018) y Gustavo Puerta (Bayer Leverkusen, 2024). Una lista corta, pero de enorme peso, que confirma la huella del fútbol cafetero en la Bundesliga.

El futuro dirá qué tan largo y exitoso será el camino del guajiro en Múnich, pero lo cierto es que su debut no pudo ser más simbólico: gol, título y un inicio que promete. Luis Díaz ya se ganó un lugar en la historia de los debuts soñados, y lo hizo con la misma humildad que lo acompaña desde La Guajira hasta los estadios más grandes del mundo.