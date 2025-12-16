¡El guajiro está de vuelta! Luis Díaz retoma entrenamientos con el Bayern Múnich

El empate del Bayern Múnich frente al Mainz 05 el pasado domingo 14 de diciembre dejó más que claro que el club bávaro extraña cuando Luis Díaz no se encuentra en la cancha. Kane y Olise no pudieron romper como están acostumbrados, y el equipo en general sufrió la ausencia del Guajiro, que por primera vez en temporada no pudieron llevarse los tres puntos en la Liga Alemana.
Por fortuna para el Múnich, ya Luis Díaz se reincorporó con el equipo este martes 16 de diciembre, con el objetivo de retomar sus entrenamientos. Sin embargo, el club no podrá contar con Lucho en el próximo encuentro. Le contamos cómo fue el retorno de Díaz y cuándo jugará nuevamente con el Bayern Múnich.