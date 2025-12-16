¡El guajiro está de vuelta! Luis Díaz retoma entrenamientos con el Bayern Múnich

El empate del Bayern Múnich frente al Mainz 05 el pasado domingo 14 de diciembre dejó más que claro que el club bávaro extraña cuando Luis Díaz no se encuentra en la cancha. Kane y Olise no pudieron romper como están acostumbrados, y el equipo en general sufrió la ausencia del Guajiro, que por primera vez en temporada no pudieron llevarse los tres puntos en la Liga Alemana. Por fortuna para el Múnich, ya Luis Díaz se reincorporó con el equipo este martes 16 de diciembre, con el objetivo de retomar sus entrenamientos. Sin embargo, el club no podrá contar con Lucho en el próximo encuentro. Le contamos cómo fue el retorno de Díaz y cuándo jugará nuevamente con el Bayern Múnich.

¿Por qué Luis Díaz no estaba jugando con el Bayern Múnich?

Hace una semana, los diarios alemanes y la prensa internacional estallaron de sorpresa al saber que Luis Díaz no estaría entrenando ni jugando con el equipo por algunos días. Inicialmente se pensaba que era un castigo por las recientes suspensiones en Champions League y Bundesliga, que lo dejaron amonestado por algunas fechas. Y aunque los tiempos coincidían, el propio Vincent Kompany reconoció que dadas las circunstancias, le habría otorgado unos días de vacaciones a Díaz para que estuviera con su familia, pues el colombiano no habría tenido unas vacaciones propias y en temporada navideña, hace más de un año. Sin embargo reconoció que continuaría con sus sesiones de entrenamiento para no perder el ritmo.

Luis Díaz regreso a entrenamientos con el Bayern Múnich

Tras una semana de descanso, ya Díaz fue visto en entrenamientos con sus compañeros, lo que quiere decir que ya está reintegrado en el plan de entrenamiento. Pese a esto, el colombiano no jugará en lo que queda del 2025, pues debe cumplir la sanción que fue impuesto en la Bundesliga por acumulación de amarillas, ocurrido en el duelo ante Stuttgart el pasado 6 de diciembre. El único partido que le resta al club es ante Heidenheim el próximo 21 de diciembre.