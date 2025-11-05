x

Luis Díaz rompió el silencio tras su expulsión en Champions: “En 90 minutos puede pasar lo mejor y lo peor”

El colombiano Luis Díaz felicitó a sus compañeros por el triunfo ante el equipo francés, y le deseó un pronto regreso a competencias al marroquí Achraf Hakimi.

    Luis Díaz, tras su expulsión en la Champion League ante el PSG: FOTO INSTAGRAM LUIS DÍAZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 36 minutos
bookmark

El colombiano Luis Díaz rompió este miércoles su silencio un día después de la inolvidable noche en el Parque de los Príncipes ante Paris Saint-Germain, frente al cual, por la cuarta fecha de la Champions League, anotó los dos goles de la victoria (2-1) de su equipo Bayern Munich y fue expulsado tras una dura entrada por detrás al lateral marroquí Achraf Hakimi, quien se retiró entre lágrimas.

El colombiano se mostró con sentimientos encontrados, y le deseó al marroquí un fuerte regreso a la alta competencia.

Lea: Video | Luis Díaz rezó y pecó ante PSG: hizo doblete, se volvió el colombiano con más goles en Champions y fue expulsado

“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos cualquier cosa puede pasar, lo mejor y lo peor. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo”.

Así empezó diciendo, a través de su cuenta de Instagram, el guajiro, quien con su doblete se convirtió en el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions con 14 anotaciones.

“Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo”, agregó Díaz en su publicación, en la que añadió imágenes de su buen desempeño futbolístico y también otra cuando salía del campo, expulsado, y siendo respaldo por el ecuatoriano Willian Pacho, del elenco francés.

Pese a la expulsión del colombiano, su club cerró la jornada como líder de la competencia europea con 12 puntos.

Otro jugador del PSG que salió a la defensa de Díaz fue Marquinhos.

“Por la intensidad que tiene el partido, la expulsión pasa un poco por una cuestión de centímetros, de segundos. Acaba lesionando a un adversario, y para eso está el árbitro. Es un pecado, porque ahora tenemos que ver cómo va a estar Hakimi; puede que esté un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante. Luis no es un chico maloso, sabemos que intentó jugar el balón, pero se pasó un poco”.

Díaz volverá a jugar este sábado con su escuadra en la Bundesliga, en la cual también son líderes. Se medirán, a partir de las 9:30 a.m., a Unión Berlín. Bayern, suma 16 partidos ganados en las diferentes competencias que disputa esta temporada. Por Champions, Lucho se perderá los partidos contra el Arsenal, el 26 de noviembre, y el el Sporting de Lisboa, el 9 de diciembre.

Siga leyendo: Los elogios de Harry Kane hacia Luis Díaz, su gran socio en Bayern Munich

