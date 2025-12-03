x

En vivo | Luis Díaz, titular con Bayern Múnich, que gana parcialmente ante Unión Berlín por la Copa de Alemania

A los 12 minutos el jugador Ilyas Ansah marcó en su propio arco, y a los 24 el goleador Harry Kane amplió la ventaja.

  • Luis Díaz es titular con el Bayern Múnich en el duelo por Copa de Alemania ante Unión Berlín. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
hace 21 minutos
El delantero colombiano Luis Díaz es titular con el Bayern Múnich en el duelo por la Copa de Alemania ante Unión Berlín, que se disputa, desde las 2:45 de la tarde, de este miércoles, en el Stadion An der Alten Försterei.

Hay que recordar que Lucho tiene 12 goles y 6 asistencias en 19 encuentros con Bayern Múnich.

A los 12 minutos del juego, Ilyas Ansah marcó en su propio arco, autogol que abrió el marcador a favor del visitante.

Luego, a los 24, el goleador Harry Kane amplió la ventaja para el Bayern, que lo gana 0-2, en el primer tiempo.

A los 40 minutos, Unión Berlín descontó, a través de Leopold Querfeld, en lanzamiento de tiro penal.

Noticia en desarrollo ...

