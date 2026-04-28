Luis Enrique tiene un plan para detener a Luis Díaz en las semis de Champions, ¿le funcionará?

París Saint-Germain y Bayern Múnich reeditan este martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes un duelo con sabor a revancha, en la ida de las semifinales del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo y un colombiano es protagonista. Le puede interesar: Estas serían las posibles nóminas de PSG y Bayern Múnich para el duelo de semifinales de Champions League Tras el antecedente en la Fase de Liga, donde un doblete de Luis Díaz sentenció el 2-1 a favor de los bávaros, ambos clubes se citan ahora en las semifinales de la Uefa Champions League 2025-2026 bajo el rótulo de máximos favoritos al trono europeo. Una final “anticipada” dicen.

El factor Luis Díaz en el esquema bávaro, ¿lograrán frenarlo?

Luis Enrique, técnico del conjunto francés, no escatimó en elogios hacia la nómina que lidera Vincent Kompany, situando al extremo colombiano como una de las piezas determinantes del engranaje alemán. Sin embargo, el asturiano fue tajante al posicionar a su propio plantel: para él, el PSG es actualmente el mejor equipo del mundo. Al ser consultado por los nombres propios del rival, el entrenador español destacó la importancia del bloque por encima de las individualidades. “Kimmich, Díaz, Kane, Laimer, Olise, Stanišić... todos. Si abordas estos partidos de forma individual, estás cometiendo un error. Tienen jugadores increíbles, pero el equipo es la clave. Ambos equipos son ejemplos claros de eso“, enfatizó durante la rueda de prensa previa al encuentro.

La gran interrogante del encuentro radica en cómo frenará el PSG el despliegue de Michael Olise y Luis Díaz, quienes han convertido los costados del Bayern en su mayor fortaleza ofensiva, complementando el registro goleador de Harry Kane. Pese al riesgo que suponen, Luis Enrique confirmó que no sacrificará la proyección de sus laterales para contener a los atacantes sudamericano y francés. “¿Achraf y Nuno defenderán más al tener a Olise y Luis Díaz?”, fue la pregunta directa al estratega. Su respuesta fue contundente: “¿Qué piensas tú? ¿Crees que hemos ganado la Champions con Nuno y Achraf defendiendo? Son dos jugadores que defienden muy bien, pero hay que atacar más que defender para ganar. Vamos a intentar hacerlo mañana. Hay que saber defender. Pero no negociamos. Queremos ganar este partido y también el segundo”.

La gran interrogante del encuentro radica en cómo frenará el PSG el despliegue de Michael Olise y Luis Díaz, quienes han convertido los costados del Bayern en su mayor fortaleza ofensiva, complementando el registro goleador de Harry Kane. Pese al riesgo que suponen, Luis Enrique confirmó que no sacrificará la proyección de sus laterales para contener a los atacantes sudamericano y francés. “¿Achraf y Nuno defenderán más al tener a Olise y Luis Díaz?”, fue la pregunta directa al estratega. Su respuesta fue contundente: “¿Qué piensas tú? ¿Crees que hemos ganado la Champions con Nuno y Achraf defendiendo? Son dos jugadores que defienden muy bien, pero hay que atacar más que defender para ganar. Vamos a intentar hacerlo mañana. Hay que saber defender. Pero no negociamos. Queremos ganar este partido y también el segundo”.