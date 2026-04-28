Luis Enrique tiene un plan para detener a Luis Díaz en las semis de Champions, ¿le funcionará?

París Saint-Germain y Bayern Múnich reeditan este martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes un duelo con sabor a revancha, en la ida de las semifinales del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo y un colombiano es protagonista.
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Tras el antecedente en la Fase de Liga, donde un doblete de Luis Díaz sentenció el 2-1 a favor de los bávaros, ambos clubes se citan ahora en las semifinales de la Uefa Champions League 2025-2026 bajo el rótulo de máximos favoritos al trono europeo. Una final “anticipada” dicen.