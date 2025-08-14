Nuevo escándalo en Ecopetrol: exdirectivo de Hocol revela amenazas, espionaje y presunta corrupción contra Ricardo Roa

Una carta sacudió este jueves 14 de agosto al sector petrolero de Colombia, luego de que Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, la filial de Ecopetrol, quien hasta hace muy pocos meses estuvo al frente de la compañía, denunciara conspiración y amenazas.
Rojas, quien fue removido de su puesto en medio de discusiones sobre su gestión, decidió hablar públicamente tras meses de temor por su vida. Sus revelaciones apuntan directamente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a su círculo más cercano.
