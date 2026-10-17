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La historia de Luis Escorcia: herencia de su madre y la foto del hermano que lo inspira en el DIM

El defensa central cartagenero de 22 años es uno de los futbolistas con más proyección del DIM. Se ha consolidado como un hombre importante en el planteamiento del antioqueño Amaranto Perea.

  • Luis Escorcia marcó su primer gol como profesional en la victoria contra América. En el clásico tuvo algunos errores. Foto: Camilo Suárez
    Luis Escorcia marcó su primer gol como profesional en la victoria contra América. En el clásico tuvo algunos errores. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 13 minutos
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La pasión por el fútbol no la heredó de una figura masculina, sino de su madre. Fue ella quien le transmitió el amor por el balompié a Luis Fernando Escorcia. La mujer, oriunda de Cartagena, jugaba “recochas” en su juventud y también lo hacía cuando el defensor del DIM, que ahora tiene 22 años, era pequeño.

Luis Fernando, quien se ha consolidado como un hombre importante en la plantilla dirigida por Amaranto Perea, recibió ese regalo de su madre y empezó a sacarle provecho desde que tenía cuatro años. A esa edad, después de pegarle a las paredes de su casa y dañar algún que otro utensilio, lo inscribieron en la Academia Crespo de Cartagena.

En ese equipo se pulió como futbolista. Empezó jugando de volante mixto, pero, con los años, un técnico le vio potencial para desempeñarse como defensa central. Luis Fernando se adaptó. La técnica que desarrolló cuando jugaba en el mediocampo le dio un plus para tener una buena salida desde la zaga, una de las que considera sus mayores virtudes como jugador.

Después, ya adolescente, llegó a la Selección Bolívar. Allí se consolidó como central y conoció a un personaje que influyó mucho en la carrera profesional que tiene hoy: Federico Spada.

“Escorcia es un chico que tuve en la Selección Bolívar en 2021. Con ese equipo llegamos a la fase final en Barranquilla. Perdimos contra Antioquia, que tenía a Édier Ocampo, Luis Marquínez y Juan José Córdoba. Luisfer era nuestro capitán. Luego, cuando fui al DIM, necesitábamos un central para la sub-20. Él estaba en el Real Cartagena, pero no jugaba en el primer equipo. Hicimos un convenio con un porcentaje de una futura venta y llegó al equipo juvenil. Al poco tiempo debutó en primera división”, comentó el director deportivo italiano, quien dejó el DIM en junio.

¿Quiénes son la motivación de Luis Fernando Escorica?

Luis Fernando, quien este año ha disputado 16 partidos con el cuadro antioqueño, estuvo pocos meses en la sub-20 del DIM. Antes de septiembre, se ganó la confianza del antioqueño Alejandro Restrepo. El entrenador lo hizo debutar el 15 de septiembre de 2024 en el estadio de Ditaires, cuando reemplazó a Joaquín Varela, quien salió lesionado del ligamento cruzado.

“Solo tengo cosas buenas para decir de él. Es un muchacho tranquilo, que escucha y es centrado. Además, tiene algo especial: no solo puede jugar de defensa, sino que también es un buen mediocentro. Además, siempre ha tenido gol”, aseguró Sebastián Botero, entrenador de Bogotá F. C., quien lo tuvo en la sub-20 del DIM y lo dirigió en el plantel profesional.

Escorcia solo lleva un gol como futbolista profesional. Lo marcó el 11 de octubre pasado, en la victoria 1-2 del DIM contra América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Ese día, durante la celebración, le dedicó el tanto a su madre, la persona que le heredó la pasión por el fútbol.

También, seguramente, pensó en su hermano menor, quien tiene parálisis cerebral y es su gran motivación para jugar fútbol profesional y salir adelante. Luis Fernando lo tiene tan presente que, antes de salir a la cancha en cada partido, mira una foto suya con la que ingresa al camerino. “Sabemos que el amor por él y por su madre es lo que lo mueve”, concluyó Botero.

Escorcia ahora espera cumplir el sueño de ser campeón en el fútbol profesional y dedicarle, una vez más, ese triunfo a su familia.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Quién le transmitió la pasión por el fútbol al defensor del DIM, Luis Fernando Escorcia?
Su amor por el balompié no vino de una figura masculina, sino de su madre cartagenera, quien jugaba “recochas” en su juventud y compartía el balón con él desde que era un niño.
¿En qué escuela de fútbol se formó Luis Fernando Escorcia durante sus inicios en Cartagena?
Inició su proceso de formación deportiva a los cuatro años en la Academia Crespo de Cartagena, donde comenzó jugando de volante mixto antes de ser reconvertido a defensa central.
¿Cómo se dio la llegada de Luis Fernando Escorcia al Independiente Medellín?
Fue descubierto en la Selección Bolívar por el director deportivo Federico Spada, quien gestionó un convenio entre Real Cartagena y el DIM para incorporarlo a la categoría sub-20 del equipo antioqueño.
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