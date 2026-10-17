La historia de Luis Escorcia: herencia de su madre y la foto del hermano que lo inspira en el DIM

La pasión por el fútbol no la heredó de una figura masculina, sino de su madre. Fue ella quien le transmitió el amor por el balompié a Luis Fernando Escorcia. La mujer, oriunda de Cartagena, jugaba “recochas” en su juventud y también lo hacía cuando el defensor del DIM, que ahora tiene 22 años, era pequeño.
Luis Fernando, quien se ha consolidado como un hombre importante en la plantilla dirigida por Amaranto Perea, recibió ese regalo de su madre y empezó a sacarle provecho desde que tenía cuatro años. A esa edad, después de pegarle a las paredes de su casa y dañar algún que otro utensilio, lo inscribieron en la Academia Crespo de Cartagena.