Luis Fernando Mejía renunció a Fedesarrollo tras siete años al frente de la dirección ejecutiva

Siete años de liderazgo y consolidación institucional

Durante la administración de Mejía, Fedesarrollo fortaleció su posición como el principal centro de estudios económicos del país y uno de los más influyentes de América Latina. El Consejo Directivo destacó que bajo su gestión la institución produjo estudios técnicos de alta calidad en áreas clave de la política económica y social, consolidando su incidencia en debates nacionales.

Luis Fernando Mejía renunció a Fedesarrollo. FOTO COLPRENSA

Entre los hitos reconocidos por la entidad, se subraya su “papel destacado desde el diseño de la hoja de ruta para la reactivación económica postpandemia hasta el análisis técnico de las recientes reformas estructurales”. Sus aportes fueron determinantes en discusiones sobre reformas tributarias, así como en los análisis de las reformas pensional y laboral.

Reconocimiento nacional e internacional

El posicionamiento de Fedesarrollo también se fortaleció en el plano internacional. La entidad ocupó el primer lugar en Centro y Suramérica en el Global Go To Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania y fue catalogada de forma reiterada como una de las organizaciones más admiradas del país por líderes de opinión. Además, la institución avanzó en su estrategia de internacionalización con la creación de la Red de Centros de Pensamiento de las Américas (CEPAS), de la cual Mejía fue su primer vicepresidente.

Agradecimiento institucional y transición en marcha