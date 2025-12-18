Luis Fernando Mejía anticipa alza en tasas de interés del Banco de la República para 2026: “subirán al menos en tres ocasiones”

Tras siete años al frente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía cierra un ciclo marcado por la defensa de la independencia técnica del principal centro de pensamiento económico del país. El economista conversó con EL COLOMBIANO sobre el inicio de una nueva etapa como líder de su propia firma consultora y también sobre los retos que le esperan a la economía en materia fiscal y de inversión para 2026.
Mejía hace un balance crítico del último año del gobierno de Gustavo Petro y advierte que el crecimiento observado, sustentado en el gasto público y el consumo, no es sostenible. A su juicio, la caída de la inversión, el elevado déficit fiscal y las señales de populismo económico están configurando un escenario de corto plazo que compromete la estabilidad futura.
Por ello, insiste en que el próximo gobierno tendrá que enfrentar un ajuste fiscal inevitable y diseñar una estrategia clara para reactivar la inversión privada. Aquí la conversación.