Las conmovedoras palabras del profe Montoya a J Balvin tras invitarlo a su concierto en Medellín

El concierto de J Balvin en Medellín, además de los 26 invitados y las siete horas de show, fue el escenario de un encuentro que trascendió la música y se convirtió en el tema más comentado en las redes sociales. Por primera vez, el reconocido y querido exentrenador de fútbol Luis Fernando Montoya, un símbolo de resiliencia ante la violencia en el país, asistió a un espectáculo en vivo, respondiendo a una invitación especial del artista paisa. El "profesor Montoya", mundialmente recordado por su gesta con Once Caldas y la tragedia que lo dejó en silla de ruedas hace más de 15 años, vivió una noche de ovación, marcando un hito personal. La interacción entre ambos protagonistas quedó registrada como un intercambio de profunda admiración mutua.

J Balvin y el profe Montoya reunidos. FOTO: Tomada de redes sociales @profemontoya.oficial

Admiración pública y mutua

Tras el evento, el propio Luis Fernando Montoya utilizó sus plataformas digitales para expresar su gratitud hacia el artista urbano. El mensaje, que rápidamente se hizo viral, demostró el aprecio y apoyo del exentrenador al cantante paisa. “Gracias José @jbalvin por la invitación el día de ayer –sábado 29 de noviembre–, fue todo un honor estar presente disfrutando del show. Felicitaciones por el concierto tan increíble, por la gran persona que eres y por todo lo que has logrado. Todo fue un éxito”, escribió el profesor, acompañando su texto con dos fotografías del emotivo momento.

La réplica de J Balvin no se hizo esperar. El cantante comentó la publicación con palabras que ratificaron la admiración que siente por quien fue su invitado: “Te quiero, te admiro sos un maestro de vida”, respondió J Balvin.

La resiliencia en el Atanasio

El encuentro fue percibido como un poderoso símbolo de inspiración por todos los internautas. Los seguidores de ambos destacaron la presencia de Montoya en el Atanasio, cuya historia está marcada por una prueba de vida inmensamente difícil.

La tragedia que alteró su movilidad ocurrió el 22 de diciembre de 2004. Ese día, Montoya y su esposa fueron víctimas de un asalto a mano armada. Al proteger a su esposa, el criminal le disparó, causándole una lesión en la columna que afectó permanentemente su movilidad. La asistencia del profesor Montoya al concierto en el Atanasio Girardot fue interpretada por el público como un acto de reconocimiento y profunda empatía por parte de J Balvin, y un triunfo de la voluntad de Montoya.