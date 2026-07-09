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Corte Suprema negó la libertad al exministro Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD

El exfuncionario mantiene tras las rejas desde el 18 de diciembre de 2025 cuando la Corte le impuso medida de aseguramiento.

  • Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Foto: Presidencia
    Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Foto: Presidencia
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema negó la solicitud presentada por la defensa del exministro del Interior Luis Fernando Velasco para modificar el cómputo de los términos de su proceso penal, decisión que mantiene vigente la medida de aseguramiento que cumple desde diciembre de 2025.

El exfuncionario mantiene tras las rejas por cuenta del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Con esta determinación, el alto tribunal cerró la puerta, por ahora, a una eventual solicitud de libertad por vencimiento de términos, uno de los principales argumentos de la estrategia jurídica del exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro.

Lea también: Fiscalía llamó a juicio a los exministros Bonilla y Velasco por escándalo en la UNGRD

La defensa buscaba cambiar el conteo de los términos

Los abogados de Velasco solicitaron que no se descontara del cómputo de los términos el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 12 de agosto de 2026, plazo que la propia Corte les había concedido para terminar de revisar el abundante material probatorio entregado por la Fiscalía.

Según la defensa, esa prórroga fue necesaria por problemas en la entrega de las evidencias, pues aseguraron que los archivos suministrados por el ente acusador estaban incompletos y presentaban fallas técnicas.

Incluso afirmaron haber suscrito actas de verificación con funcionarios de la Fiscalía que daban cuenta de esas inconsistencias.

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Para los abogados, las demoras obedecieron a situaciones ajenas al exministro y no a una estrategia para dilatar el proceso, por lo que consideraban que ese tiempo debía contabilizarse dentro de los términos legales para solicitar la libertad.

Sin embargo, la Sala Especial de Primera Instancia desestimó la petición y recordó que la suspensión del conteo de los términos es “una consecuencia jurídica automática” cuando es la propia defensa la que solicita tiempo adicional para preparar el juicio.

El magistrado ponente, Jorge Emilio Caldas, reiteró que la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido consistente en señalar que esos plazos no pueden beneficiar posteriormente al procesado para alegar un vencimiento de términos.

En la decisión, la Corte precisó que quien solicita un periodo adicional para estructurar su estrategia de defensa acepta que ese lapso no se contabilice a su favor para efectos de obtener la libertad.

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Con esta decisión, Velasco continuará recluido mientras avanza el juicio en su contra.

Hay que recordar que el exministro permanece privado de la libertad desde el 18 de diciembre de 2025 cuando la Corte le impuso medida de aseguramiento.

Su caso hace parte del denominado escándalo de corrupción de la Ungrd, considerado uno de los mayores casos de presunta desviación de recursos públicos en los últimos años.

¿Por qué es investigado Luis Fernando Velasco?

La Fiscalía sostiene que Velasco habría integrado, junto con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y otros funcionarios, una presunta estructura que utilizó contratos de la Ungrd y del Invías para favorecer a congresistas a cambio de respaldo a las iniciativas legislativas del Gobierno.

La investigación se apoya principalmente en las declaraciones de los exdirectivos de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como en el testimonio de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides.

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De acuerdo con el ente acusador, el exministro habría participado en la asignación irregular de contratos públicos dentro del presunto esquema de corrupción.

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Por estos hechos, el 1 de diciembre de 2025 la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Velasco no aceptó los cargos y continúa enfrentando el proceso penal mientras permanece bajo medida de aseguramiento.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Corte Suprema mantuvo la medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco?
La Corte Suprema rechazó una solicitud de la defensa para modificar el cómputo de los términos del proceso. Con esa decisión, se mantiene vigente la medida de aseguramiento mientras continúa el juicio por el caso de corrupción en la Ungrd.
¿Qué significa el vencimiento de términos en un proceso penal en Colombia?
El vencimiento de términos es una figura legal que permite solicitar la libertad cuando el proceso supera ciertos plazos fijados por la ley sin avanzar. Sin embargo, esos tiempos pueden suspenderse en circunstancias previstas por la normativa procesal.
¿De qué está acusado Luis Fernando Velasco en el caso de la Ungrd?
La Fiscalía investiga a Luis Fernando Velasco por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con contratos de la Ungrd. El exministro niega las acusaciones, no aceptó los cargos y el proceso judicial sigue en curso.
¿Qué sigue en el proceso judicial contra Luis Fernando Velasco tras la decisión de la Corte?
El proceso continuará en la etapa de juicio mientras la Corte evalúa las pruebas presentadas por las partes. La decisión sobre su responsabilidad penal solo se conocerá cuando exista una sentencia definitiva u otra determinación judicial posterior.
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