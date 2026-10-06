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Pesista Luis Javier Mosquera sigue mandando en América: tres oros, récord y tiquete a Lima 2027

Luis Javier Mosquera triunfo en la división de los 70 kilogramos en México, donde además impuso récord panamericano.

  • Luis Javier Mosquera fue una de las figuras de Colombia en México, durante el arranque del clasificatorio a Panamericanos-2027. FOTO CORTESÍA COC
    Luis Javier Mosquera fue una de las figuras de Colombia en México, durante el arranque del clasificatorio a Panamericanos-2027. FOTO CORTESÍA COC
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 53 minutos
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A sus 31 años, Luis Javier Mosquera se ratifica como uno de los grandes referentes del levantamiento de pesas en el continente americano, ahora con otra grata actuación que le permite seguir construyendo su camino hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles-2028.

El pesista nacido en Yumbo, Valle del Cauca, y dueño de dos medallas olímpicas (bronce en Río-2016 y plata en Tokio-2021) volvió a subir al podio el pasado lunes en la Unidad Deportiva Nayarit, en Tepic, México, escenario del segundo evento clasificatorio a los Panamericanos del próximo año, que se desarrolla de manera simultánea con el Panamericano juvenil de halterofilia.

Lea: Luis Javier Mosquera, ejemplo de tenacidad en las pesas

Mosquera, quien días atrás había triunfado en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, fue figura en territorio mexicano. En el arranque levantó 146 kilogramos, registro que además le permitió establecer un nuevo récord panamericano. El anterior estaba también en su poder, logrado en el Panamericano en Panamá, en abril. (145 kg).

Luego, en el envión, se impuso con 171 kilos para completar un total de 317 kilogramos, suficientes para quedarse con las tres medallas de oro en la cita azteca y asegurar su clasificación a Lima 2027.

Lea: ¡Un grande de las pesas! Luis Javier Mosquera clasificó a París 2024 y por tercera vez estará en los Juegos Olímpicos

El vallecaucano intentó cerrar su presentación con una marca todavía más exigente. En su tercera salida del envión buscó levantar 180 kilos, pero el intento fue declarado nulo.

En el arranque, la medalla de plata fue para el peruano Luis David Bardalez, con 130 kilos, mientras que el estadounidense Nathan Gonzaga consiguió el bronce con 118. En el envión, Bardalez volvió a quedarse con la plata, esta vez con 170 kilos, y el nicaragüense David Alejandro Macías completó el podio con 147.

El nuevo resultado también tiene un significado especial por el camino que Mosquera ha recorrido para mantenerse en la élite. En 2015 tuvo que someterse a una cirugía por una hernia discal; en 2018 pasó buena parte de la temporada alejado de las competencias tras una operación en la rodilla derecha, y durante los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, donde ganó dos medallas de plata, sufrió una lesión en la mano derecha.

También brillaron

La jornada dejó además otros resultados destacados para Colombia. Hugo Montes se quedó con los tres oros en la división de los 75 kilogramos. En el arranque fue de menos a más, con intentos válidos de 148, 153 y 155 kilos, este último suficiente para quedarse con el primer lugar. En el envión levantó 180 kilos en su primera salida, tuvo un intento inválido en la segunda y cerró con 186 kilos para asegurar el oro. En el total terminó con 341 kilogramos.

En el Panamericano juvenil, por su parte, Alejandro Sampayo consiguió la medalla de bronce en el envión de los 70 kilogramos, con un levantamiento de 157 kilos.

Colombia cuenta en el certamen mexicano con una delegación de 25 pesistas, entre ellos los medallistas olímpicos Mari Leivis Sánchez, en los 77 kilogramos, y Yeison López, en los 85. Entre todos ellos, Luis Javier demuestra que a su edad aún tiene fuerza y ambición para hacer la diferencia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué consiguió Luis Javier Mosquera en el clasificatorio de México?
Mosquera ganó las tres medallas de oro en la división de los 70 kilogramos y aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
¿Cuánto levantó Luis Javier Mosquera en la competencia?
El vallecaucano levantó 146 kilogramos en el arranque, 171 en el envión y terminó con un total de 317 kilos.
¿Qué récord logró Mosquera en Tepic?
El pesista colombiano estableció un nuevo récord panamericano en el ejercicio del arranque, al levantar 146 kilogramos.
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