Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Video | Doblete de Luis Javier Suárez en la victoria de Sporting Lisboa ante Estrela da Amadora

El colombiano Luis Javier Suárez, que fue premiado en la semana como el pichichi de la segunda división de España, con Almería, marcó a los 11 y 54 minutos, en la Liga de Portugal.

  • Luis Javier Suárez celebra uno de los dos goles que marcó con el Sporting de Lisboa. FOTO TOMADA X @SportingCP
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue el protagonista del Sporting Lisboa este domingo, al marcar doblete en la victoria 4-0 ante Estrela da Amadora en la Liga de Portugal.

Los tantos del samario llegaron en los minutos 11 y 54, respectivamente, mientras con sus compañeros Eduardo Quaresma, a los 7 minutos e Iván Fresneda a los 25. Este triunfo le permite al club del colombiano mantenerse en el segundo lugar de la tabla con 31 puntos.

Con su doblete, el ‘cafetero’ suma nueve goles en la presente temporada de la Liga de Portugal.

Suárez está dulce con el gol, ya que a mitad de semana, había marcado en la Champions League en la victoria 3-0 ante Brujas.

Además, también en la semana fue premiado como el pichichi de la Liga Española de segunda división, por su actuación con el Almería, equipo con el que alcanzó 27 tantos en la temporada.

Esa actuación, le permitió cambiar de Liga y de país y por ello llegó a Portugal, al Sporting de Lisboa.

En total, Luis Javier ya acumula nueve anotaciones en la Liga de Portugal y en el próximo viernes, visitarán al Benfica, de Richard Ríos, a las 3:15 p.m., (hora Colombia).

