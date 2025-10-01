Luis Suárez, el jugador más valioso de la Liga de Portugal, su pase se cotizó y subió 13,00 millones de euros

La nueva actualización de Transfermark dejó al colombiano Luis Javier Suárez del Sporting de Lisboa como el más cotizado de la Liga de Portugal, ya que su valor subió 13,00 millones de euros para alcanzar los 22,00 millones de euros.
Los cinco goles y dos asistencias que registra el samario desde su llegada a Portugal lo convirtieron en el jugador que más aumentó en su cotización, pasando de 9,00 millones de euros a 22,00 igualando el valor que ahora presenta Richard Ríos, a quien no le ha ido tan bien con el Benfica.