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Luis Javier Suárez anotó ante Vitória Guimarães e igualó récord de Jackson Martínez en Liga de Portugal

El colombiano anotó su segundo gol consecutivo en Portugal y, de paso, brindó dos asistencias en el triunfo del Sporting 5-1.

  • Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa. FOTO X-SPORTING
    Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa. FOTO X-SPORTING
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 31 minutos
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Luis Javier Suárez sigue demostrando su notable capacidad goleadora en la Liga de Portugal, en la que se afianza como el máximo artillero tras su más reciente actuación en la victoria 5-1 del Sporting de Lisboa sobre el Vitória Guimarães. El delantero colombiano no solo marcó, sino que aportó dos asistencias, siendo determinante en el resultado.

Con este rendimiento, el atacante samario, de 28 años, alcanzó los 26 goles en una misma temporada del campeonato luso, igualando la marca que ostentaba Jackson Martínez desde la campaña 2012/2013, hasta ahora el mejor registro de un colombiano en esa liga.

Lea: Luis Suárez tiene “energía” para finalizar la temporada con miras al Mundial, ¿mantendrá el nivel con Colombia?

En el estadio José Alvalade, el conjunto dirigido por Rui Borges cortó una racha de tres partidos sin ganar, con Suárez como gran protagonista. El colombiano además encadenó su segundo partido consecutivo anotando, luego del empate 2-2 frente al Tondela.

Entre referentes de la Selección Colombia

El delantero, quien suena para llegar a la Premier League de Inglaterra, se consolida como una de las principales cartas ofensivas del técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, pensando en el Mundial de Norteamérica que comenzará el 11 de junio. En la presente temporada, Suárez acumula 44 contribuciones directas de gol en todas las competiciones, con 35 anotaciones y 9 asistencias.

Por su parte, el Sporting continúa en la pelea por un cupo a la próxima Liga de Campeones. El equipo lisboeta es tercero en la tabla con 76 puntos, los mismos que el Benfica, mientras que el Porto, con 85 unidades, ya aseguró el título.

El siguiente reto del Sporting será este domingo, cuando visite al Rio Ave en una nueva jornada del campeonato.

Siga leyendo: Luis Javier Suárez acabó con sequía goleadora e igualó récord de Falcao García en Portugal

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