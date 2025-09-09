x

Video | Luis Javier Suárez tuvo su debut goleador con la Selección Colombia en eliminatorias ante Venezuela: vea el tanto

El futbolista samario, quien pertenece al Sporting de Lisboa de Portugal, suma seis partidos con el equipo nacional.

  Luis Javier Suárez es uno de los delanteros colombianos que mejor proyección tienen en el fútbol de Europa. FOTO: TOMADA DEL X DE @SelecciónColombia
Brandon Martínez González
Deportes

hace 24 minutos
Colombia está llena de “Luchos”. Díaz, el guajiro que brilla en el Bayern Múnich de Alemania, es el más famoso. Pero en el seleccionado colombiano hay otro que, tímido, con bajo perfil, se ha ganado un espacio entre los elegidos de Néstor Lorenzo: Luis Suárez.


Quiso el destino que el atacante samario, quien juega en el Sporting de Lisboa de Portugal, tuviera un homónimo con el que comparte casi todo: el nombre, la posición en la que juega, la habilidad para marcar goles. Los diferencia su nacionalidad y, quizás, los tantos que han anotado en las eliminatorias.

Suárez, el colombiano, sumó su primera celebración en eliminatorias, en seis partidos con la Selección, el martes contra Venezuela en el duelo de la última jornada del camino a Norteamérica 2026. El uruguayo, por su parte, anotó 29 tantos con el equipo charrúa en varias clasificatorias.

Noticia en desarrollo...

