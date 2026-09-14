Luis Suárez lleva cinco partidos consecutivos marcando con el Sporting; “va a batir récords aún mayores”, afirmó su entrenador

Tras un discreto comienzo de temporada y un par de polémicas, el delantero colombiano Luis Javier Suárez pudo encaminarse en el curso 2026/27 haciendo lo que mejor sabe: goles. El atacante del Sporting de Lisboa fue pieza fundamental del equipo en la temporada pasada, anotando 38 goles, lo que lo convirtió en el máximo artillero del fútbol luso.
Los últimos cinco partidos devolvieron al samario a la titular, después de no ser parte del once inicialista en los primeros dos juegos del año. Ante una lesión de Fotis Ioannidis, el griego que fue el punta titular al inicio del campeonato, lo cual aprovechó Luis Javier para decir presente en el conjunto verdiblanco en esta temporada, anotándole al Alverca. Posterior a este partido, el colombiano se enrachó y le marcó de forma consecutiva a: Rio Ave, Nacional, Galatasaray y ahora al Famalicão.