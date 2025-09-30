Los futbolistas colombianos que jugarán este miércoles en la Champions League

Cuatro futbolistas colombianos esperan ser protagonistas este miércoles en la segunda fecha de la Champions League.
Juan David Cabal, quien viene de convertir en el empate de Juventus contra Atalanta el pesado fin de semana en la Serie A de Italia, espera tener minutos en el encuentro que el equipo de Turín tendrá contra visitante ante el Villarreal (2:00 p.m.).
Por su parte, Luis Javier Suárez, que como se recuerda en el último partido de Eliminatorias de Colombia le marco cuatro goles a Venezuela, espera seguir su racha anotadora con el Sporting CP de Portugal, que visita al Napoli (2:00 p.m.). El jugador samario también viene de darle la victoria al equipo luso el fin de semana al convertir en el 1-0 frente a Estoril.
Entre tanto, el Qarabağ, de Azerbaiyán, y en el que militan Kevin Medina y Camilo Durán, será local (11:45 a.m.) ante el Copenhague, de Dinamarca.