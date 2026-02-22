Luis Suárez está al acecho de Falcao y Jackson Martínez: estos son los registros que puede tumbar en Europa

Ya no es una sorpresa. Ahora es una realidad irrefutable: el samario Luis Javier Suárez está destinado –si nada extraordinario ocurre–, a terminar esta temporada con el mejor rendimiento de un “nueve” criollo en Europa en la última década. El sábado, en la victoria 0-3 del Sporting de Lisboa contra Moreirnse, el atacante colombiano anotó el último tanto de la noche. Con eso llegó a 20 celebraciones en la Liga de Portugal y sumó 27 en lo que va de esta campaña.

Suárez, de 28 años, está a tres tantos de igualar las 30 celebraciones que logró Falcao en 2016-2017 con el Mónaco francés, el registro más alto de los últimos años de un delantero criollo en el Viejo Continente y, además, le queda por delante casi la mitad de la campaña y su equipo está vivo tanto en Liga, como en la Champions.

¿Luis Suárez puede ser el delantero colombiano con más goles en una temporada?

Luis Suárez es una de las mejores contrataciones del fútbol europeo esta temporada. El Sporting de Lisboa pagó 22 millones de euros para quedarse con sus servicios en agosto. El atacante colombiano, que debutó como profesional el 5 de octubre de 2015 con Leones de Itagüí, llegó para reemplazar a Viktor Gyökeres, quien se fue para el Arsenal inglés tras marcar 39 tantos en la campaña anterior.

Luis Javier, además, está a siete anotaciones en la liga portuguesa de volverse el colombiano con más anotaciones en una sola campaña. Ese registro lo ostenta Jackson, quien marcó 26 dianas en la temporada 2013-2014, cuando se quedó con la bota de oro.