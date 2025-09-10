¿Se alinearon los astros para el póker de Luis Suárez con Colombia? Estas son las razones para el lucimiento del delantero samario

El delantero samario Luis Javier Suárez Charris se convirtió en el hombre clave de Colombia en el duelo ante Venezuela, tras muchos intentos y esperar por más de dos años, le llegó su oportunidad con la Selección y respondió con cuatro goles que lo metieron en la historia del país y de la Eliminatoria.

Suárez dejó varias certezas por encima de algunas dudas, y con ello, convenció a muchos de que debe seguir siendo tenido en cuenta en la Selección Colombia, que ya piensa en el Mundial de 2026.

También le puede interesar: “Terminamos en el lugar que debíamos quedar”: Néstor Lorenzo en su balance de la Eliminatoria

El delantero que nació hace 27 años en Santa Marta, y actual jugador del Sporting C. P. de Portugal, sostuvo tras el final del partido que, “esto es un sueño, representar a tu país y meter cuatro goles... muy contento”.

Pero lo que muchos ahora se preguntan es si Luis Suárez es la alternativa que Colombia estaba esperando para remplazar a jugadores como Radamel Falcao García, Carlos Bacca, o Teófilo Gutiérrez, que desde hace rato ya no están con la Selección.