¿Se alinearon los astros para el póker de Luis Suárez con Colombia? Estas son las razones para el lucimiento del delantero samario

A sus 27 años, el samario suma solo cinco presencias con la Tricolor, tres en 2022 y dos en la actual Eliminatoria.

  Luis Suárez quien marcó cuatro goles con Colombia ante Venezuela, ajusta 97 como profesional por Liga. Ha pasado por clubes de España, Francia y Portugal, en el país jugó en Leones de la Primera B. FOTO CORTESÍA FCF
    Luis Suárez quien marcó cuatro goles con Colombia ante Venezuela, ajusta 97 como profesional por Liga. Ha pasado por clubes de España, Francia y Portugal, en el país jugó en Leones de la Primera B. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 19 minutos
bookmark

El delantero samario Luis Javier Suárez Charris se convirtió en el hombre clave de Colombia en el duelo ante Venezuela, tras muchos intentos y esperar por más de dos años, le llegó su oportunidad con la Selección y respondió con cuatro goles que lo metieron en la historia del país y de la Eliminatoria.

Suárez dejó varias certezas por encima de algunas dudas, y con ello, convenció a muchos de que debe seguir siendo tenido en cuenta en la Selección Colombia, que ya piensa en el Mundial de 2026.

También le puede interesar: “Terminamos en el lugar que debíamos quedar”: Néstor Lorenzo en su balance de la Eliminatoria

El delantero que nació hace 27 años en Santa Marta, y actual jugador del Sporting C. P. de Portugal, sostuvo tras el final del partido que, “esto es un sueño, representar a tu país y meter cuatro goles... muy contento”.

Pero lo que muchos ahora se preguntan es si Luis Suárez es la alternativa que Colombia estaba esperando para remplazar a jugadores como Radamel Falcao García, Carlos Bacca, o Teófilo Gutiérrez, que desde hace rato ya no están con la Selección.

Lo cierto es que Suárez, a quien llamaron por primera vez en 2022, cuando Carlos Queiroz era el entrenador, no ha tenido muchas opciones en la Selección, en sus registros aparecen tres encuentros en la Eliminatoria a Qatar sin marcar goles, y en la presente edición lleva dos convocatorias y los cuatro goles que marcó ante Venezuela.

Lea también: “Tenemos 9 meses para trabajar, porque soñamos con lograr muchas cosas grandes”: James Rodríguez

Claro que ese no es el único registro que Suárez como goleador en un partido, porque con sus clubes suma hat-trick con Almería en el empate 3-3 contra Granada en octubre de 2023, al igual que en el duelo ante Sevilla en la victoria 4-1 en enero de 2025, y ahora, los cuatro tantos con Colombia en Maturín ante Venezuela.

Sobre la actuación de Luis Javier, el técnico Néstor Lorenzo destacó que, además de sus condiciones y olfato goleador, el delantero y la Selección en general aprovecharon los espacios que dejó Venezuela para volver a ser letales en el arco rival y por ello, Suárez marcó su primer póker con Colombia.

Y es que Luis Javier ingresó a un grupo selecto, pequeño. Es el quinto futbolista que logra anotar cuatro tantos en un solo partido en la historia de las eliminatorias Suramericanas. Los anteriores fueron los brasileños Zico, Careca y Romario. Como también el chileno Iván Zamorano y el uruguayo Luis Suárez, homónimo del colombiano.

Justamente, el Luis Suárez charrúa fue el último futbolista que anotó póker en unas clasificatorias. Lo hizo en el camino al Mundial Brasil 2014 enfrentando a la Selección de Chile.

Como profesional, este delantero que ha pasado por Leones F.C., Granada, Real Valladolid, Nastic de Tarragona, Real Zaragoza, Olympique de Marsella, Almería y Sporting, en paises como España, Francia y Portugal, ajusta casi 100 goles por Liga.

