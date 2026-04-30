Luis Javier Suárez acabó con sequía goleadora e igualó récord de Falcao García en Portugal

En las canchas de arena del Caribe que formaron a varios de los grandes goleadores del fútbol colombiano, Luis Javier Suárez se destacó desde muy joven por su potencia física antes de convertirse en la referencia del área de su selección de cara al Mundial de 2026.
El delantero rompió una sequía de ocho juegos sin marcar luego de convertir el pasado miércoles en el empate 2-2 de su equipo Sporting de ante el Tondela en la Liga de Portugal, en la que es el máximo artillero con 25 tantos.
Sobre el suelo áspero y bajo el sol picante, niños se entrenan en Santa Marta, cuna de Suárez, uno de los mayores artilleros del fútbol europeo que está a punto de disputar su primera cita mundialista a los 28 años.
Lo hacen con el mismo objetivo que alguna vez tuvo el atacante del Sporting de Portugal: salir adelante en medio de la escasez económica.