Luis Javier Suárez es el mejor jugador del mes en la Liga de Portugal por su brillante temporada en el Sporting

El colombiano no solo hace maravillas con la selección, sino que en Portugal hizo olvidar a una de las figuras más importantes del club.

    El colombiano Luis Javier Suárez recibe reconocimiento como mejor jugador del mes en la liga portuguesa con el Sporting. FOTO: Getty
Sara Gil Martínez
hace 5 minutos
bookmark

Luis Javier Suárez se suma a la buena racha que están teniendo los colombianos en el exterior, pues el samario no solamente es pieza clave en La Tricolor, sino que asombra con sus resultados en Sporting de Portugal, donde fue reconocido como mejor jugador del mes de la Liga local.

Este premio, que es otorgado por el sindicato de jugadores de la Liga de Portugal y corresponde al período entre agosto y septiembre, es ahora de Luis Suárez, que tiene casi los mismos goles que partidos jugados con el Sporting, y su buena racha va en ascenso. Le contamos los méritos del colombiano para alcanzar este reconocimiento.

El 28 de julio del 2025 será un día para nunca olvidar en el Sporting. Luis Suárez firma con el club portugués por una transferencia de 20 millones de euros fijos, más 5 millones de euros en variables y un contrato hasta el 2030.​

El 17 de agosto, Suárez marca sus primeros dos goles, en la goleada 6 por 0 sobre el FC Arouca, siendo una de las figuras del partido, y a partir de ahí es una historia de hazañas y alegrías.

El delantero de 27 años de edad anotó entre agosto y septiembre 6 goles en Liga, de 8 partidos jugados, y dos de ellos fueron desde el punto penal. El 17 de agosto se estrenó con dos tantos ante Arouca; El 13 de septiembre marcó ante Famalicão FC al minuto 87, alcanzando la victoria 2-1. Moreirense fue la próxima víctima el 22 de septiembre, contribuyendo una anotación al minuto 78 para el 3-0. Finalmente, al minuto 72 anotó tanto para Estoril el 27 de septiembre, como para SC Braga, el pasado 5 de octubre.

El colombiano no solo mete goles, sino que se ha vuelto una pieza fundamental en el equipo, con un promedio de 7.6 en puntaje de rendimiento en casi todos sus partidos.

Esta es la primera vez que Suárez recibe el reconocimiento de mejor jugador del mes en su carrera deportiva, pero seguramente no será la última, pues el samario está teniendo un periodo impresionante, y promete continuar ahora con La Selección rumbo al Mundial 2026.

Le podría interesar: Primera baja de Colombia para amistosos: Yerry Mina no se concentrará con la Selección, este será su reemplazo

