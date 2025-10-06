¿Cuál es el rollo de ‘Luis Postres’, la hija de María Fernanda Cabal? Entre la soberbia y la polémica por su forma de contratar

La polémica alrededor de Luisa Lafaurie Cabal no fue una simple tormenta digital. Detrás de sus videos, donde hablaba con suficiencia sobre el tipo de empleado que buscaba para su empresa de postres, muchos vieron el reflejo de una mentalidad arraigada en ciertos sectores de poder, de quienes exigen productividad sin garantizar condiciones dignas.
Lafaurie Cabal no es una figura cualquiera en redes. Es hija de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, dos de las voces más influyentes del empresariado y uribismo en el país. Desde esa posición de privilegio, la joven empresaria protagonizó una de las controversias más comentadas de las últimas semanas tras publicar una convocatoria laboral que generó rechazo generalizado.