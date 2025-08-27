Lujosas casas, oficinas y vehículos: estos son los bienes incautados a red de narcotráfico en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas de embargo y extinción de dominio sobre un patrimonio que supera los 143.000 millones de pesos, compuesto por lujosas residencias, oficinas, vehículos de alta gama y sociedades comerciales vinculadas a una red de narcotráfico que utilizaba empresas exportadoras de aguacate para lavar dinero.
Las imágenes de los operativos permiten dimensionar el nivel de vida que alcanzaron los implicados gracias al negocio ilícito. Entre los bienes se encuentra una casa de dos pisos con diseño moderno en ladrillo a la vista, amplios ventanales, garaje cubierto y jardines exteriores. La propiedad, fue ocupada por agentes del CTI con apoyo del Ejército Nacional.