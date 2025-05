“Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”, recalcó Modric, quien dio las gracias al presidente Florentino Pérez, a sus compañeros y entrenadores.

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después”, agregó el balcánico, que ganó el Balón de Oro en 2018.

“A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu. Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz”, precisó.

La institución blanca también comunicó su marcha inmediatamente después: “El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Luka Modric han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos”.

Modric ha pasado a la historia como uno de los cinco futbolistas que a lo largo de toda su carrera ha levantado seis Ligas de Campeones, (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024), pero también como jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

Además del Balón de Oro, logró el premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. También ha formado parte seis veces del Once Mundial FIFA FIFPro y elegido en dos ocasiones como Mejor Centrocampista de la Champions League.