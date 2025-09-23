“El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”: Lula criticó despliegue militar de EE. UU. en el Caribe en Asamblea de la ONU

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abrió este martes la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso contra la “injerencia en asuntos internos” de su país, en medio de tensiones diplomáticas con Washington por sus presiones a Brasil en favor del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

La Corte Suprema sentenció este mes a 27 años de cárcel al líder de extrema derecha por un intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

El gobierno estadounidense de Donald Trump impuso aranceles comerciales a Brasil y sanciones a varios funcionarios brasileños para presionar en favor de su aliado Bolsonaro.

“En todo el mundo, fuerzas antidemocráticas intentan subyugar las instituciones y sofocar las libertades”, dijo Lula en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

El izquierdista, de 79 años, y probable aspirante a la reelección en 2026, defendió el juicio a Bolsonaro.

“Brasil dio un mensaje a todos los candidatos autócratas y a quienes los apoyan: nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables”, afirmó.

La fiscalía brasileña imputó el lunes al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, por su campaña ante Washington para que la administración de Trump presionara a la justicia brasileña en favor de su padre.

En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, Bolsonaro espera que la corte resuelva eventuales recursos de las defensas para que su condena se haga efectiva.

Trump impuso desde el 6 de agosto aranceles punitivos sobre varios productos brasileños, bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

Pero el discurso de Lula también estuvo cargado de una dura crítica a la Casa Blanca sobre el despliegue militar que realiza en el Caribe para combatir estructuras dedicadas al narcotráfico que han desencadenado en ataques contra embarcaciones que han zarpado desde costas venezolanas, lo que el brasileño calificó como “ejecuciones extrajudiciales”.

“En otras regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño de lo previsto con consecuencias humanitarias graves”, advirtió el mandatario brasileño, y por eso sostuvo que “el uso de la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflicto armado son ejecuciones extrajudiciales”.

En ese sentido, Lula aseguró que la manera más eficaz de combatir el narcotráfico es “cooperar para reprimir el lavado de dinero y constreñir el comercio de armas”.

“El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”, añadió.