Presidente Lula dijo que va por un cuarto mandato en elecciones de 2026 en Brasil

El presidente brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que aspirará a un cuarto mandato en las elecciones del año próximo, mientras la derecha aún no ha definido quién será su candidato.

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, afirmó Lula en Yakarta, ubicada en la costa noroeste de la isla de Java, Indonesia, durante una rueda de prensa conjunta con su par indonesio, Prabowo Subianto. “Mi mandato termina a finales de 2026 pero estoy preparado para disputar otras elecciones”, añadió.

Brasil celebrará elecciones en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

El actual mandatario, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumplirá 80 años el lunes, pero dijo sentirse “con la misma energía que cuando tenía 30”. Es la primera vez que Lula expresa tan claramente su intención de volver a concurrir a las elecciones.