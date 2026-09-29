“Quieren tomar el río, y también la playa”: Lula usa canción de Bad Bunny en campaña con mensaje contra Trump

“Quieren tomar el río, y también la playa, quieren las tierras raras”, reza la versión de una canción de Bad Bunny con la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva defiende la soberanía frente a Estados Unidos en las elecciones de Brasil.
Lula, de 80 años, disputará el domingo la primera vuelta de los comicios en que busca su cuarto mandato, frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. La contienda se da en medio de una ola de elecciones de mandatarios conservadores en la región bajo la influencia de Donald Trump, aliado de Jair Bolsonaro.
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El mandatario izquierdista publicó en sus redes sociales una adaptación libre al portugués de “Lo que le pasó a Hawaii”, de Bad Bunny, artista que ha sido objeto de críticas de Trump. Con casi siete millones de visualizaciones en redes sociales, la canción llama a “no soltar la bandera” brasileña.