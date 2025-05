La mujer que logró que un río tuviera derechos habla claro: “El Atrato es vida”

Cuando nace un niño en las comunidades ribereñas del Atrato, su ombligo se entierra junto al río. Así lo cuentan las abuelas. Ese gesto ancestral, sencillo y profundo, simboliza un pacto vitalicio con las aguas que dan sentido, alimento y memoria al territorio. Para Luz Enith Mosquera, lideresa afrodescendiente, ese vínculo no es metáfora: es política, es lucha y es raíz.

“La fuerza de la defensa del río Atrato no nace únicamente de un ejercicio jurídico. Surge de un proceso histórico de lucha territorial y gobernanza comunitaria que lleva más de 30 años. La sentencia que reconoce al río como sujeto de derechos es resultado de esa resistencia colectiva, no su origen. Las comunidades que han defendido el territorio desde siempre lo hacen por la vida, por la continuidad de sus prácticas ancestrales, y porque el río es esencial para su existencia. Esta defensa tiene una dimensión biocultural muy fuerte: está entretejida con las prácticas tradicionales y con una comprensión del río como ser vivo. La sentencia es solo una conquista más en un camino largo de reivindicación de derechos”.

“La sentencia representó una oportunidad. No solo jurídica, sino de encuentro: una herramienta para que comunidades, Estado y otras entidades pudieran sentarse a dialogar sobre la gestión del Atrato. Permitió fortalecer una gobernanza paritaria y construir una agenda colectiva. Claro, aún falta mucho para que exista una política pública que entienda plenamente el concepto de sujeto de derechos. Pero este fallo abrió la puerta para incidir, para exigir garantías y para seguir defendiendo nuestros derechos bioculturales y colectivos”.

“La sentencia incluye órdenes específicas que se han traducido en planes de acción construidos colectivamente con las comunidades. Estos planes responden a problemas reales del territorio y proponen soluciones en el corto, mediano y largo plazo, tanto para recuperar el ecosistema del río como para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan sus orillas. Sin embargo, la implementación depende de la voluntad política. Las soluciones deben ser integrales, no fragmentadas, porque los problemas del Atrato son sistémicos. Si no se responde de manera articulada, no habrá impacto real”.