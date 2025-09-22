Luz María Múnera salió mencionada en caso contra David Racero por puestos en el Sena

La investigación por presunto clientelismo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que enreda al congresista David Racero (Pacto Histórico) alcanzó a la Casa de Nariño. La consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, apareció implicada en la presunta operación de clientelismo vinculada a Racero y su tío, José Luis Mayorca, para ubicar personas de su círculo en esa entidad del sector educación.
Le puede interesar: Luz María Múnera regresa al Gobierno: Petro la nombró consejera para las regiones en reemplazo de Sandra Ortiz.
Vale recordar que Racero —quien fue presidente de la Cámara de Representantes entre 2022 y 2023— está siendo investigado por el uso de miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para actividades privadas, transferencias entre cuentas familiares y maniobras para asignar puestos públicos.
El periodista Daniel Coronell reveló este lunes un intercambio de mensajes en WhatsApp entre Racero y el director del Sena, Jorge Londoño, en el que el congresista le pide que algunos puestos contratados con contratos por orden de prestación de servicios (OPS) que supuestamente eran del Centro Democrático en el Cesar se las den a él y a su tío José Luis.