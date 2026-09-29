Luz María Sierra recibe Orden al Mérito Gonzalo Mejía por su trayectoria en EL COLOMBIANO

La directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, recibió este martes 29 de septiembre la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Gonzalo Mejía, categoría oro, otorgada por la Alcaldía de Medellín como reconocimiento a su trayectoria en el periodismo y a su trabajo al frente de este medio de comunicación. La distinción fue entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante el Decreto 2338 de 2026, en un acto en el que se destacó la labor de Sierra en el fortalecimiento del periodismo de investigación, su compromiso con una ciudadanía informada y su aporte al debate sobre los asuntos de interés público de Medellín y Antioquia. De acuerdo con el decreto, la administración distrital exaltó su “trayectoria dedicada al periodismo, el análisis y al compromiso con una ciudadanía informada”, así como su gestión al frente de EL COLOMBIANO, desde donde acompañó de cerca el acontecer de Medellín y las transformaciones de la ciudad.

La medalla fue entregada por Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín. FOTO: Alcaldía de Medellín.

La Alcaldía también destacó que su trabajo permitió fortalecer el periodismo de investigación y ampliar las formas de contar la realidad, llevando ante los ciudadanos asuntos de profundo interés público. “Exaltamos su aporte al periodismo y a la vida pública del país, y especialmente su capacidad para ejercer la profesión como una forma de servicio”, señaló el decreto firmado por el alcalde Federico Gutiérrez.

Las palabras de Luz María hacía la alcaldía y EL COLOMBIANO

Durante el acto, Luz María Sierra agradeció la distinción y aseguró que la recibía no solamente a título personal, sino como un reconocimiento al trabajo realizado por el equipo de EL COLOMBIANO y por el periodismo independiente. “La recibo con mucho amor esta condecoración en nombre de mi equipo”, señaló Sierra, quien resaltó el trabajo de los integrantes del periódico que han participado a lo largo de estos años bajo su dirección.

Luz María Sierra recibió la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Gonzalo Mejía, categoría oro, por su trayectoria periodística y su aporte a la ciudadanía. FOTO: EL COLOMBIANO.

La periodista también se refirió el papel de los medios de comunicación para recoger las denuncias de ciudadanos y ponerlas en conocimiento público. “Esto lo recibo como un reconocimiento para EL COLOMBIANO y al periodismo independiente, a tanta gente que incluso desde las redes y desde otros medios de comunicación se han dado también la pelea”, dijo.

Cinco años de trabajo reconocidos por parte de los líderes locales

La condecoración de la Alcaldía de Medellín llega un día después de que la Gobernación de Antioquia también distinguiera a Luz María Sierra. En contexto: Luz María Sierra recibió la Orden al Mérito Antioqueño José María Córdova por su aporte al periodismo y la libertad de prensa El lunes 28 de septiembre, el gobernador Andrés Julián Rendón le entregó la Orden al Mérito Antioqueño, Héroe de Ayacucho, General José María Córdova, la máxima distinción que otorga el departamento a personas e instituciones destacadas. En ese acto, Rendón reconoció su aporte al periodismo de investigación, a la defensa de la libertad de prensa y a la democracia. La distinción también destacó su compromiso con Antioquia y su presencia en el debate nacional. Sierra, quien anunció su retiro de la dirección de EL COLOMBIANO después de cinco años al frente del diario, ha insistido en que los logros alcanzados durante este periodo son resultado de un trabajo colectivo. “Uno solo no hace nada. Yo he estado bien rodeada, tengo un gran equipo”, afirmó durante el acto de este martes.

La directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, fue reconocida por su trabajo en defensa del periodismo y el debate público. FOTO: Camilo Suárez.

Por su parte, durante la ceremonia, el alcalde Federico Gutiérrez destacó el papel que tuvieron EL COLOMBIANO y otros medios de comunicación en investigaciones sobre asuntos de interés para Medellín. Señaló que el trabajo periodístico permitió recoger denuncias ciudadanas y aportar información para que las instituciones actuaran. La nueva distinción se suma así al reconocimiento recibido por Sierra de parte de la Gobernación de Antioquia y marca uno de los últimos actos públicos de su etapa como directora de EL COLOMBIANO.