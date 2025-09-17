Advierten que Machu Picchu podría salir de la lista de las 7 maravillas del mundo: esta es la razón

Machu Picchu, la joya turística de Perú y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983, enfrenta el riesgo de perder su título como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.
En un comunicado, la organización privada New7Wonders recordó que Machu Picchu fue elegida el 7 de julio de 2007 como parte de su proyecto internacional que reconoce los destinos de valor universal.
Sin embargo, la entidad conocida por sus campañas de votación global para elegir las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, las 7 Maravillas de la Naturaleza (2011) y otras iniciativas similares, advirtió que la designación podría perderse debido a los crecientes problemas de gestión y sostenibilidad.
